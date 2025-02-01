Фальков сообщил о дальнейшем увеличении квот для участников СВО в ряде вузов

Ряд российских университетов, которым была поставлена задача выделить для участников специальной военной операции и членов их семей не менее 10% бюджетных мест, приняли решение увечить квоту в два или три раза. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, сообщает РИА Новости.

«Целый ряд университетов дальше сами принимают решение и увеличивают квоты — до 20 и 30%. Поэтому в этом смысле всё нормально. В зависимости от того, какая потребность, университет на месте принимает решение об увеличении квот», — заметил глава Минобрнауки, отвечая на вопрос о возможном увеличение бюджетных мест в вузах страны для участников спецоперации и их родственников.

При этом Фальков уточнил, что многое зависит от региона страны и от престижности университета.

Согласно данным Министерства образования и науки РФ, сейчас в российских вузах обучаются более 31 тыс. участников спецоперации и их детей. Отдельная квота приема на обучение для представителей этой категории составляет не менее 10% от общего объема контрольных цифр приема обучающихся за счет всех бюджетов.