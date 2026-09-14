Фальков рассказал, как искусственный интеллект изменит образование к 2030 году

Более 70% учебных материалов, исследовательских и студенческих работ на всех уровнях образования будут создавать с использованием генеративного искусственного интеллекта к 2030 году. Такой прогноз представил глава Минобрнауки России Валерий Фальков на Международном фестивале молодежи, сообщает РИА Новости.

На сессии «Фундамент будущего: какое образование всегда актуально» министр обратил внимание на данные исследования 2024 года, согласно которым к 2030 году генеративный ИИ будет использоваться при создании более 70% учебных материалов, исследовательских и студенческих работ.

Фальков отметил, что, несмотря на горизонт прогноза до 2030 года, использование генеративного искусственного интеллекта в образовании уже приобрело массовый характер.

Согласно представленному прогнозу, изменения затронут и модель работы высших учебных заведений. Ожидается, что к 2030 году более 60% вузов внедрят гибридную операционную модель, которая будет сочетать физические и виртуальные возможности для выполнения задач образовательных организаций.

Развитие системы образования соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.