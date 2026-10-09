Фальков раскритиковал научные статьи как критерий эффективности для учёных

Система, при которой количество опубликованных статей в научных журналах – это главное мерило эффективности для ученых, устарела. Об этом на пленарной сессии «Цифровых дней Иннополиса» заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

«Система научных журналов была разработана для другой эпохи. Что мы наблюдаем уже на границе девяностых – двухтысячных годов? Огромный вал научных статей. При этом прирост научного знания несопоставим», – отметил он.

Инфраструктура научных коммуникаций в условиях развития искусственного интеллекта еще больше будет отставать от масштабов самой науки, уверен Фальков.

Уже сейчас написать научную статью с помощью искусственного интеллекта не составляет труда, что серьезно обесценивает ее как критерий оценки работы ученого.