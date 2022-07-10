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Наука и образование
10 июля 2022  21:22

Фальков предложил идею обмена студентов творческих и технических вузов

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Министр образования РФ Валерий Фальков предложил идею обмена студентов творческих и технических специальностей, передает РИА Новости.

По представлению министра, новшество можно было бы реализовать в формате летней школы. При этом Фальков признался, что студентам творческих специальностей в инженерном вузе доступна окажется только экскурсия. А вот инженерам развитие в рамках креативных индустрий поможет лучше реализоваться в будущей профессиональной деятельности.

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