Фальков предложил идею обмена студентов творческих и технических вузов

Министр образования РФ Валерий Фальков предложил идею обмена студентов творческих и технических специальностей, передает РИА Новости.

По представлению министра, новшество можно было бы реализовать в формате летней школы. При этом Фальков признался, что студентам творческих специальностей в инженерном вузе доступна окажется только экскурсия. А вот инженерам развитие в рамках креативных индустрий поможет лучше реализоваться в будущей профессиональной деятельности.