Фальков: Планируем заключить договор по гуманитарному образовательному треку с Палестиной

У России заключены более 400 договоров по гуманитарному образовательному треку с разными странами мира. В ближайшей перспективе планируется заключение еще ряда документов, в том числе с Палестиной. Об этом на пленарной сессии IV Казанского глобального молодежного саммита сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

«Для развития академической мобильности мы постоянно развиваем нашу нормативную базу. Всего на гуманитарном треке действуют более 400 документов. Также планируется подписание с Белоруссией, Египтом, Камеруном, Киргизией, Ливией, Малайзией, Никарагуа, Палестиной и Эфиопией», – отметил он.

В последнее время соответствующие документы были подписаны с Алжиром, Бразилией, Венесуэлой, Вьетнамом, Индонезией, Казахстаном, Китаем, Мьянмой и Узбекистаном, добавил Фальков.