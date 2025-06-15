Фальков: Переход на новую модель высшего образования начнется в 2026-2027 годах

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков рассказал о сроках масштабного перехода на новую модель высшего образования. По его словам, реализация реформы в полном объеме стартует через два года – в 2026-2027 годах. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

«Мы планируем, что масштабный переход начнется в 2026-2027 годах. И сейчас у нас сформировалось полное представление об этой модели... Наша задача сейчас нормативно провести большую работу, потому что там есть целый ряд изменений на уровне федерального законодательства и большое количество новых нормативных правовых актов, которые должны принять и министерство, и правительство», – отметил министр.

Реформа высшего образования проводится в рамках указа президента России о совершенствовании национальной системы образования. В мае 2023 года был запущен пилотный проект, в котором участвуют шесть ведущих университетов страны: Московский авиационный институт, Университет науки и технологий МИСИС, Московский педагогический государственный университет, Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет.

В рамках пилотного проекта студенты получают базовое высшее образование и специализированное высшее образование. Также аспирантура выделена в отдельный вид профессионального образования, ориентированный на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.