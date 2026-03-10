Фальков назвал РВФ эффективным механизмом для диалога между наукой и государством

Российский венчурный форум – это одно из ключевых событий в стране в сфере инновационной экономики и технологического предпринимательства. Об этом заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков во время оргкомитета по подготовке к Российскому венчурному форуму-2026.

«Площадка форума традиционно служит эффективным механизмом для диалога между наукой и государством, местом встречи разработчиков передовых решений, инвесторов, готовых вкладывать средства в высокотехнологичные проекты», – подчеркнул министр.

Он заявил, что на площадке форума Минобрнауки представит свой стенд – платформу университетского технологического предпринимательства, на которой будет размещена выставка стартапов.

«Сегодня, как мы знаем, университеты выступают не только в качестве площадок, на которых готовят кадры, но и полноценными участниками предпринимательской среды с собственными разработками, командами стартапов, инфраструктурой, чему во многом поспособствовала деятельность платформы университетского технологического предпринимательства», – отметил Фальков.

Он подчеркнул, что за четыре года к ней присоединились 519 университетов из 87 регионов, создано более 43 тыс. стартап-проектов.

«Чтобы никого не путать, стартапов, конечно, не 43 тыс. – каждый стартап-проект еще не стартап, но уже некие наработки. Фактически предпринимательство стало частью университетской жизни, а стартапы перестали быть редкой инициативой отдельных вузов. Проекты создаются вместе с индустриальными партнерами и учитывают потребности рынка», – рассказал министр.

Он также напомнил, что каждый год форум старается усилить международную составляющую. В этот раз приглашения были направлены в Малайзию и Узбекистан. Отдельно совместно с Министерством иностранных дел через посольства было направлено приглашение гостям из арабских стран. Кроме того, в этом году ожидается участие стран Африки.

Российский венчурный форум в этом году пройдет с 8 по 10 апреля. В этом году мероприятие отмечает юбилей – 20 лет с первого форума. В этот раз основной темой станет технологическое лидерство.