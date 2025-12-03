Фальков о подготовке к РВФ-2026 в Казани: Идет последовательно и успешно

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Татарстан не единожды демонстрировал, что способен проводить мероприятия международного уровня. Об этом сказал министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков на втором заседании оргкомитета по подготовке и проведению Российского венчурного форума (РВФ) в 2026 году.

«Для российского уровня у нас мероприятие уже очень приличное. Собственно, не единожды Татарстан демонстрировал, что может проводить международные мероприятия», – сообщил Фальков, участвовавший в заседании в Кабмине Татарстана по видео-конференц-связи.

Министр считает, что нужно сделать упор на международный блок, найти хороших спикеров из дружественных стран, которые могли бы поделиться своим опытом.

«Подготовка идет последовательно, успешно», – констатировал Фальков.

Заседание прошло под сопредседательством Премьер-министра Республики Татарстан Алексея Песошина.

«Для Республики Татарстан Форум имеет стратегическое значение. Он на протяжении многих лет является ведущей площадкой не только для республики, но и страны в целом, где формируются ключевые тренды в области технологического предпринимательства, обсуждаются меры развития инновационной экономики и привлекаются инвестиции в наиболее перспективные направления», – сказал Песошин.

«Будет усилена международная часть, на нее делаем большой акцент. Проведенный саммит БРИКС и другие международные мероприятия показывают, что в других странах интерес возрос к нашей Республике Татарстан и в целом к России», – сказал по итогам заседания президент Академии наук Республики Татарстан (АН РТ) Рифкат Минниханов.

Отвечая на вопрос «Татар-информа», он отметил, что заметна тенденция: российскими стартапами интересуются за рубежом.

«Более 150 стартапов будут представлены на площадке. Уже есть такая тенденция, что эти стартапы интересны не только нашим фондам, но в том числе зарубежным. И наоборот, зарубежные стартапы интересны нашим фондам», – поделился Президент АН РТ.

XX Российский венчурный форум пройдет с 8 по 10 апреля 2026 года. Нулевой день традиционно состоится в Иннополисе, а остальные – в Казани. Ожидается, что число участников вырастет с 5 до 6 тыс.