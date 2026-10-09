Фальков: любая научная задача может быть решена искусственным интеллектом

Искусственный интеллект существенно меняет всю научную сферу. Об этом на пленарной сессии «Цифровых дней Иннополиса» заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

«Из-за ИИ меняется сам способ производства научного знания, хотя не все с этим согласны, здесь идёт большая дискуссия. Появляются возможности не только сократить время на проведение исследований и на доведение идеи до конкретного продукта, но и изменение работы исследовательских групп, конкретного учёного и всех наших институтов: от анализа данных, генерации гипотез, от исследования существующего к проектированию нового. Сегодня мы всё-таки исходим из того, что любая научная задача может быть решена с помощью искусственного интеллекта», – заявил он.

Согласно стратегии, принятой в России, к 2030 году порядка 70% исследователей должны вести исследования, опираясь на технологии ИИ. Для этого нужно развивать вычислительные мощности, работать с данными и формировать компетенции у тех, кто заходит, и тех, кто работает в науке, пояснил министр.