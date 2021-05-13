Фальков: К 1 сентября запустим образовательную программу по искусственному интеллекту

В вузах России появится образовательная программа, связанная с разработкой технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на совещании Президента России Владимира Путина с членами Правительства.

«В соответствии с вашим поручением (Президента РФ Владимира Путина — прим. Т-и) к 1 сентября актуализируется образовательная программа по специальностям и направлениям подготовки, связанным с разработкой и развитием технологий искусственного интеллекта», — сказал глава Минобрнауки.

Кроме того, по его словам, более 5 тыс. образовательных программ по всем специальностям и направлениям подготовки дополнятся специальными разделами по изучению технологий искусственного интеллекта. Это позволит обучить студентов применять такие технологии в различных сферах деятельности.

«Эти разделы разработаны нами совместно с ведущими компаниями отрасли — „Яндексом“, Mail, „Сбером“. Мы ожидаем большого интереса абитуриентов к этим перспективным модулям и направлениям», — заметил министр.

Фальков подчеркнул, что в этом году ожидается увеличенный спрос абитуриентов на направления в области информационных технологий. «В этой связи следует особо отметить, что за последние два года мы почти в два раза увеличили количество бюджетных мест для подготовки кадров для цифровой экономики», — заявил он.