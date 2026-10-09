Фальков: ИИ изменит парадигму подготовки кадров

Появление искусственного интеллекта вынуждает не просто добавить дополнительный модуль в систему обучения, а полностью изменить систему подготовки кадров. Таким мнением на пленарной сессии «Цифровых дней Иннополиса» поделился министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

«Речь не идёт о добавлении отдельно взятого предмета или модуля – это мы уже делаем достаточно давно. Надо понимать, что искусственный интеллект изменит всю парадигму подготовки кадров. Мы именно из этого исходим. Современные ФГОСы и программы повышения квалификации преподавателей надо делать с учётом этого факта. Но для того, чтобы менять парадигму подготовки кадров и модель высшего образования, важно понимать, что именно мы хотим изменить», – подчеркнул он.

Искусственный интеллект должен рассматриваться как инфраструктура, на которой будут базироваться все процессы, происходящие в современном вузе, добавил Фальков.

«Мы понимаем, что уже в ближайшее время в университеты придут студенты, для которых искусственный интеллект и соответствующие технологии будут нормой с рождения, а не приобретенным навыком. Здесь появляется разрыв между поколениями», – продолжил министр.

Этот разрыв необходимо сделать минимальным и подумать, как сделать так, чтобы когнитивные навыки и умственные способности не деградировали, учитывая возможности ИИ, поручил Фальков.

«Нужно готовить специалистов с иным мышлением, иным взглядом на способы решения задач, развитие отрасли», – заключил он.