«Фактов намного больше»: за 2024 год поступило пять обращений о гибели пчел в РТ

В прошлом году в Татарстане зарегистрировано пять обращений по факту гибели пчел — в Альметьевском, Тукаевском, Арском, Елабужском, Мензелинском районах. Об этом сообщил руководитель Управления Россельхознадзора по РТ Ильнур Галеев на заседании коллегии ведомства.

«Хотя в республике фактов намного больше. В остальных инцидентах пчеловоды предпочли молчать либо вопрос решился мирным путем с добровольным возмещением ущерба пчеловодам сельхозпроизводителями», — рассказал он.

По словам Галеева, по всем зарегистрированным случаям массовой гибели пчел создавались комиссии, проводился отбор проб растений с обработанных полей, почвы, подмора пчел.

«Пестициды под воздействием факторов внешней среды быстро мигрируют, распадаются. Поэтому результаты зависят от быстрого отбора и доставки проб в лабораторию. В данном вопросе решающим [фактором] является оперативность, в том числе направления сообщения о факте гибели пчел самими пчеловодами», — подчеркнул он.

Руководитель управления отметил, что во время мероприятий по факту гибели пчел выявлены нарушения правил применения пестицидов сельхозпроизводителями. В частности, опрыскивание проводилось без предварительного оповещения населения, без установки предупреждающих табличек, без внесения сведений в государственную информационную систему «Сатурн».

«Из всех зарегистрированных контрагентов лишь 30% вносят в систему сведения о применении пестицидов и агрохимикатов и плане применения. Невнесение в систему „Сатурн“ информации является нарушением требований федерального законодательства в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами», — заявил Галеев.

В настоящее время тестируется прототип новой версии системы «Сатурн», где пчеловодам будет доступна информация о местах применения пестицидов и агрохимикатов.