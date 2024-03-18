Факторы победы, санзона на Украине и судьба предателей: о чем говорил Путин после выборов

Фото: kremlin.ru

Полночь в Гостином дворе

Владимир Путин ночью приехал в свой избирательный штаб в Гостином дворе, где сделал ряд актуальных заявлений. На самом деле, это была победная речь действующего Президента. Еще до полуночи стало понятно, что Путин выигрывает у своих конкурентов с невероятно большим отрывом. У российского лидера 87,3% голосов по результатам обработки более 99% бюллетеней.

Первым делом Путин поблагодарил волонтеров своего предвыборного штаба за их работу и заявил, что ему в этот вечер очень приятно быть со своей командой и соратниками. Он особо отметил, что малое число жалоб в избирательном штабе на выборах президента говорит о качестве работы. Избирательный штаб Путина провел эту выборную кампанию на самом высоком уровне.

Путин поблагодарил не только членов своего избирательного штаба – главная его благодарность была адресована всем россиянам, участвовавшим в выборах. Он назвал жителей России одной семьей и заверил, что все цели РФ будут достигнуты.

«Мы все одна команда»

Путин поблагодарил всех граждан России, проголосовавших на выборах: «Мы все одна команда». Источником власти в России является российский народ, и из голоса каждого гражданина составляется единая воля народов РФ. Это показывает, что для Путина очень важна легитимность, очень важна процедура обретения этой легитимности в виде выборного процесса, потому что так выражается народная воля.

Интересно, что Путин назвал прозрачным и абсолютно объективным электронное голосование на выборах.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Путин отдельно поблагодарил россиян за поддержку и доверие. Также главу государства удивили результаты голосования на новых российских территориях.

«Что касается результатов на Донбассе, в Новороссии, да и в Крыму, кстати говоря, я в принципе думал, что они (результаты выборов) будут хорошими, значимыми, положительными, но что они будут такими, какими мы их видим сегодня, я, честно говоря, даже не ожидал», – признался Путин.

Спасибо интернету

Значение интернет-медиа очень выросло в последние годы, поэтому работа с ними и в рамках политического процесса стала очень важной, подчеркнул Владимир Путин, встречаясь с сотрудниками своего предвыборного штаба. Он отметил, что работа с «новыми медиа» велась и на прошлых выборах главы государства в 2018 году.

«Просто за предыдущие шесть лет вся эта сфера поднялась на совершенно другую ступень, особенно после борьбы с пандемией — конечно, все это выросло, укрепилось. И, конечно, в таких общенациональных мероприятиях политического характера наверняка имело большое значение», – подчеркнул Президент.

Действительно, эти выборы отличились беспрецедентной информационной кампанией. Были применены новые форматы и в огромных масштабах. И здесь речь идет именно об интенсивной информационной кампании в интернет-пространстве, которую штаб Путина провел на высоком уровне.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Факторы победы

Путин озвучили и ряд факторов, прямо способствовавших его победе. Он отметил рекордную явку россиян на избирательные участки. По его словам, высокая явка избирателей на выборах президента РФ связана с драматическими событиями, с тем, что сегодня переживает страна. Люди пришли на выборы президента РФ, чтобы создать условия внутренней политической консолидации, чтобы двигаться вперед. Результаты явки на выборах президента РФ показывают, что россияне чувствуют, что именно от них зависит очень много.

Говоря о драматических событиях, Путин имел в виду как СВО на Украине, так и беспрецедентное террористическое давление на россиян со стороны врагов. Путин прямо сказал: мы вынуждены в прямом смысле слова с оружием в руках защищать интересы наших граждан. В связи с этим, он назвал среди главнейших задач нового срока решение вопросов СВО и укрепление обороноспособности РФ.

Путин выразил совершенно особые слова благодарности нашим бойцам СВО, которые не жалеют себя, обеспечивая защиту страны. Кроме того, россияне, живущие в приграничных территориях, где идут террористические атаки, проявляют стойкость и мужество. Атаки на приграничные регионы РФ продолжаются в данный момент, но потери у противника под 100%. А инициатива в зоне СВО полностью принадлежит ВС РФ. Путин не исключил, что РФ будет вынуждена в какой-то момент создать «санитарную зону» на Украине из-за атак ВСУ на приграничные регионы.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Путин осторожно говорил о возможных кадровых переменах в исполнительной власти после выборов. Речь о составе Правительства РФ. Он заявил, что кадровые вопросы в руководстве страны будут решаться в «рабочем, товарищеском режиме» без суеты. И добавил, что правительство, Центральный банк и Администрация президента работают в целом эффективно.

О предателях России и смерти Навального*

Путин с негодованием говорил о предателях Родины – он сравнил Русский добровольческий корпус** (РДК) с армией предателя Власова: хорошо известно, чем она закончила. Путин заявил, что общая численность 4 групп предателей, типа РДК, составляет 2,5 тыс. человек, их бросают на «мясные штурмы». «В России нет смертной казни, но мы будем к предателям относиться, как в зоне боевых действий», – заявил Путин.

С темой предательства перекликалась и тема сбежавших на Запад оппозиционеров. Путин с сарказмом и иронией заметил, что оппозиционная акция с призывом прийти проголосовать в полдень не имела особого эффекта, но это все же призыв к голосованию, что похвально. Но тут же осудил попытки порчи бюллетеней зеленкой – это уголовное преступление.

Примечательно, что Путин впервые назвал умершего недавно лидера несистемных оппозиционеров Навального* по фамилии.

«Что касается господина Навального. Да, он ушел из жизни. Это всегда печальное событие… К сожалению, случилось то, что случилось… Но это случается. Ничего с этим не поделаешь. Такова жизнь», – сказал Президент

Путин также добавил, что был согласен обменять Навального, но его внезапная смерть сорвала планы.

Реверанс Китаю

Путин сделал однозначные заявления о российско-китайско дружбе – совпадение интересов РФ и Китая является стабилизирующим фактором на мировой арене. И добавил, что Тайвань – это часть КНР, а это – шпилька Америке, крайне заинтересованной в отделении острова от Поднебесной в свою пользу.

Победная речь Владимира Путина в Гостином дворе и его ответы на вопросы журналистов показали, что Президент видит своей целью консолидацию россиян не просто на период выборов, но и как общественную константу. Важны все, кто проголосовал и проявил свою политическую осознанность в момент «драматических событий».

* Алексей Навальный признан Минюстом России физическим лицом, выполняющим функции иноагента; включён в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности.

** Признан в РФ террористической организацией.