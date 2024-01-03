Фактор выборов Президента и крепость рубля: что будет с российской валютой в 2024 году?

Эксперты сходятся в том, что в первом квартале 2024 года рубль укрепится и будет достаточно стабильным

Фото: © «Татар-информ»

Долго ли рубль будет крепким?

Эксперты сходятся в том, что в первом квартале 2024 года рубль укрепится и будет достаточно стабильным. Вероятнее всего, ситуация изменится в апреле-мае, когда предполагается ослабление рубля.

«Период относительной стабильности российской валюты может продлиться вплоть до президентских выборов в марте 2024 года», — заявил «Татар-информу» аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

По прогнозу Потавина, в первом квартале курс рубля будет довольно стабильным, а доллар будет торговаться в районе 90-95 рублей.

«Стабильный рубль нужен только на ближайшие месяцы, а в дальнейшем специально удерживать его крепким никто не собирается. Минфину в следующем году нужно наполнять бюджет, а для этой цели благоприятен слабый курс национальной валюты», — объяснил финансовый аналитик.

Свое мнение о стабильности рубля «Татар-информу» также высказал профессор кафедры финансовых рынков и финансовых институтов Института управления, экономики и финансов КФУ Игорь Кох.

«В начале года курс рубля будет, надеюсь, оставаться стабильным, без существенных изменений. Ниже 80 рублей доллар вряд ли опустится», — сообщил Кох «Татар-информу».

При этом не надо надеяться, что произойдет сильное укрепление рубля, из-за чего могли бы подешеветь импортные и импортозависимые товары, считает эксперт.

Эльвира Набиуллина в интервью РБК сообщила, что на укрепление российской валюты сработает продажа валюты самим ЦБ Фото: duma.gov.ru

Что играет в пользу российской валюты?

Что же будет стабилизировать рубль в начале 2024 года? Как сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью РБК, на укрепление российской валюты сработает продажа валюты самим ЦБ. Это должно произойти в январе. А если цена нефти будет на уровне 88–90 долларов за баррель, он может перейти к чистым покупкам валюты. Ее слова для «Татар-информа» прокомментировал Александр Потавин.

«В расчет включаем отложенные покупки валюты по бюджетному правилу за 2023 год (1,6 трлн рублей) продажи валюты за использование ФНБ сверх бюджетного правила (2,9 трлн рублей), продажи валюты, связанные с инвестициями (около 1,1 трлн рублей). В итоге при стоимости российской нефти марки Urals на уровне 60 долларов за баррель объем продаж может составить около 200 млрд рублей в месяц. Если стоимость нефти будет в районе 65-66 долларов за баррель, то чистые продажи валюты составят около 120-130 млрд рублей в месяц. Продажа валюты со стороны Центробанка добавит ликвидности на внутренний рынок, и, следовательно, курс рубля станет более стабильным», — проанализировал аналитик ФГ «Финам».

Финансовые аналитики предвещают, что после президентских выборов курс рубля может ослабеть Фото: © «Татар-информ»

Как на курс российской валюты повлияют выборы Президента?

Выборы российского лидера запланированы на 15-17 марта. Финансовые аналитики предвещают, что после президентских выборов курс рубля может ослабеть. Российские власти уже предусмотрели некоторые шаги, чтобы смягчить удар и понимать, как действовать.

В конце декабря 2023 года Президент страны Владимир Путин подписал закон, который предполагает практически полный контроль за валютными средствами российских компаний-экспортеров. С 1 марта 2024 года участники внешнеэкономической деятельности будут обязаны предоставлять Банку России полную информацию о валютных активах и обязательствах, причем не только своих, но и принадлежащих всем дочерним структурам за рубежом.

«Эти изменения вводятся, чтобы сделать более эффективными мониторинг и оценку равномерности притока и оттока иностранной валюты, а также своевременно выявлять потенциальные дисбалансы, отмечается в пояснительной записке к закону. Поскольку после президентских выборов курс рубля может ослабеть по причине отмены продаж обязательной экспортной выручки, власти должны иметь информацию о том, где есть резервы для последующих мер по стабилизации рубля», — объяснил логику аналитик Потавин.

В случае введения санкций Московскую биржу отрежут от возможности проводить операции в долларах и евро, что приведет к остановке биржевых валютных торгов в России Фото: © «Татар-информ»

А что там с санкциями?

В том же интервью РБК Эльвира Набиуллина заявила, что России нужно готовиться к усилению санкционного давления на экономику. Аналитик Потавин напомнил, что еще в прошлом году регулятор подготовился к возможным ограничениям, под которые попадет Московская биржа.

«В случае введения санкций они отрежут площадку от возможности проводить операции в долларах, если санкции введут США, и евро, если их введет Евросоюз, что приведет к остановке биржевых валютных торгов в России. По мнению руководства Банка России, в такой ситуации не должно случиться коллапса, а курс рубля будет “устанавливаться на основе данных о внебиржевых торгах, и в том числе используя банковскую отчетность”. При этом глава регулятора не считает, что в случае введения жестких внешних санкций против Московской биржи курсы доллара и евро „улетят в космос“», — заявил аналитик ФГ «Финам».

Власти России, понимая ситуацию с рублем, отдают Центробанку все больше полномочий, лишь бы российская валюта в 2024 году была в приемлемых границах Фото: cbr.ru

Банк России сможет оперативно «отрезать» неугодных трейдеров

Власти России, понимая ситуацию с рублем, отдают Центробанку все больше полномочий, лишь бы российская валюта в 2024 году была в приемлемых границах. Например, Госдума уже одобрила во втором чтении законопроект, который позволит Банку России отключать от торгов, в том числе валютных, любого участника рынка. Сейчас регулятор может лишь полностью останавливать торги на любом рынке Московской биржи.

«Новые полномочия позволят Банку России оперативно отрезать неугодных трейдеров от торгов на срок до полугода на основании появления „угроз стабильности“ рынка. Кроме того, Банк России сможет вмешиваться в работу центрального контрагента, меняя порядок расчетов или исполнение обязательств участниками рынка», — сообщил Потавин.

Подытожим: аналитики прогнозируют, что в январе – марте 2024 года курс рубля будет довольно стабильным, а доллар будет торговаться в районе 90-95 рублей. Девальвация возможна после выборов Президента России, но власти страны подготовились к этому, взяв на себя практически полный контроль за валютными средствами российских компаний-экспортеров. Кроме того, расширенные полномочия Центробанка России тоже должны помочь рублю держаться в пределах условной «нормы».