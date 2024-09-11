В январе-июне фактическое потребление электроэнергии в Татарстане выросло на 4% в сравнении с показателями 2023 года. Это наибольший показатель среди регионов ОЭС Средней Волги. Об этом стало известно на заседании совета директоров АО «Сетевая компания», которое прошло под председательством Премьер-министра РТ Алексея Песошина, сообщает пресс-служба Раиса республики.



По итогам первого полугодия объем услуг по передачи электроэнергии потребителям в РТ составил около 13,84 млрд кВт.ч — на 5,1% больше, чем за те же месяцы прошлого года. В то же время величина потерь электрической энергии в сетях компании достигла минимума с 2018 года — 674 млн кВт.ч, или 5,41%.

Заседание было посвящено в том числе вопросам надежности электроснабжения потребителей. Отмечено, что проведение предварительных организационно-технических мероприятий позволило уменьшить среднюю продолжительность плановых отключений на 32,8%, а частоту — на 27,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Также проводятся работы для снижения случаев прекращения электроснабжения потребителей, аварийности из-за воздействия стихийных явлений. Для этого, в частности, проводятся работы по реконструкции, капремонту, техобслуживанию, а также разрабатываются мероприятия, нацеленные на предотвращение подобных ситуаций.

Участникам заседания сообщили об увеличении числа заявок, заключенных и исполненных договоров на технологическое присоединение потребителей к сетям. За первые шесть месяцев 2024 года заключено 10 245 договоров, что на 24% выше уровня прошлого года. Исполнено 8 435 договоров — +21%.

Кроме того, обсуждались планы по капитальному строительству на текущий год.