Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Фактическое потребление электроэнергии в Татарстане выросло на 4%
В январе-июне фактическое потребление электроэнергии в Татарстане выросло на 4% в сравнении с показателями 2023 года. Это наибольший показатель среди регионов ОЭС Средней Волги. Об этом стало известно на заседании совета директоров АО «Сетевая компания», которое прошло под председательством Премьер-министра РТ Алексея Песошина, сообщает пресс-служба Раиса республики.
По итогам первого полугодия объем услуг по передачи электроэнергии потребителям в РТ составил около 13,84 млрд кВт.ч — на 5,1% больше, чем за те же месяцы прошлого года. В то же время величина потерь электрической энергии в сетях компании достигла минимума с 2018 года — 674 млн кВт.ч, или 5,41%.
Заседание было посвящено в том числе вопросам надежности электроснабжения потребителей. Отмечено, что проведение предварительных организационно-технических мероприятий позволило уменьшить среднюю продолжительность плановых отключений на 32,8%, а частоту — на 27,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Также проводятся работы для снижения случаев прекращения электроснабжения потребителей, аварийности из-за воздействия стихийных явлений. Для этого, в частности, проводятся работы по реконструкции, капремонту, техобслуживанию, а также разрабатываются мероприятия, нацеленные на предотвращение подобных ситуаций.
Участникам заседания сообщили об увеличении числа заявок, заключенных и исполненных договоров на технологическое присоединение потребителей к сетям. За первые шесть месяцев 2024 года заключено 10 245 договоров, что на 24% выше уровня прошлого года. Исполнено 8 435 договоров — +21%.
Кроме того, обсуждались планы по капитальному строительству на текущий год.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»