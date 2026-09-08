Факелы на «Казаньоргсинтезе» могут стать заметнее

Завтра, 9 сентября, на «Казаньоргсинтезе» начнется плановый остановочный ремонт заводов пиролиза и полиэтилена. В этот период жители Казани могут заметить более яркое и интенсивное горение факелов. Это связано с технологическими операциями на время останова, сообщили в пресс-службе предприятия.

При подготовке к остановочным работам необходимо освобождение оборудования от углеводородных газовых смесей, которые направляются в факельную систему для безопасного обезвреживания. Поэтому в отдельные периоды пламя становится выше и заметнее. Более интенсивная работа факельной системы возможна как в первые дни ремонта, так и при последующем поэтапном запуске производств.

«В такие дни факел действительно может выглядеть непривычно ярким. Но для производства это обычная и предусмотренная часть технологического процесса. То, что жители видят со стороны, – прежде всего визуальный эффект плановых операций при останове оборудования, а не сигнал о каких-либо отклонениях», – отметил главный инженер «Казаньоргсинтеза» Анатолий Строев.

Остановочный ремонт проводят, чтобы выполнить работы, которые невозможны на работающих установках. Специалисты проведут техническое обслуживание оборудования и работы на отдельных производственных системах. Ремонт продлится до конца месяца.

Особое внимание в этот период будет уделено состоянию атмосферного воздуха. Контроль ведет санитарно-экологическая лаборатория предприятия, в том числе с использованием мобильной экологической лаборатории. Замеры проводятся на границе санитарно-защитной зоны и в районе производственной площадки.

«На период остановочных операций мы усиливаем контроль атмосферного воздуха. Для нас важно не только самим постоянно видеть объективную картину качества атмосферного воздуха в зоне влияния, но и делать эту информацию доступной жителям. Результаты замеров открыты – мы публикуем их на сайте предприятия в разделе «Экомониторинг» и в официальном сообществе «Казаньоргсинтеза» во «ВКонтакте», – отметил руководитель по экологии «Казаньоргсинтеза» Александр Жалюк.

На предприятии подчеркивают, что изменение интенсивности факела в период остановочного ремонта связано с предусмотренным порядком безопасного останова производственных операций и освобождением технологического оборудования для проведения работ. Экологический контроль будет сопровождать ключевые этапы останова и последующего запуска оборудования.

Фото: пресс-служба казанского предприятия СИБУРа