«Факел» нашел болельщика, который оскорблял полузащитника «Зенита» Вендела

Фото: fakelfc.ru

«Факел» сумел найти болельщика, который оскорблял полузащитника Вендела в домашнем матче против «Зенита» (0:2). Об этом сообщает ТАСС.

«Наша служба безопасности провела огромную работу, проведя опрос свидетелей – болельщиков, ЧОП, стюардов. Также найдено видео с конкретным нарушителем. Против него дали показания. По его поведению на видео тоже все понятно, по большому счету. Информация передана как в РФС, так и в правоохранительные органы. Возможно, теперь ему закроют вход на стадион. Но подчеркну, что футбольный клуб не вправе это сделать – это в компетенции соответствующих органов», – передает заявление пресс-службы «огнеопасных» ТАСС.

Напомним, во время матча «Зенита» с «Факелом» Вендел получил красную карточку на 74-ой минуте за непристойный жест в адрес фанатов. Тем самым бразилец пропустил игру петербуржцев со «Спартаком» (1:2).

В данный момент «Факел» идет на 15-ом месте в таблице РПЛ с 14 очками. В следующем матче команда Дмитрия Пятибратова сыграет с «Краснодаром». Встреча состоится 30 марта в 14:00 по мск.