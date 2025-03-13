«Факел» наказан денежным штрафом и сыграет без зрителей за расистский скандал с Венделом

Фото: fc-zenit.ru

«Факел» получил штраф в размере одного миллиона рублей и в следующем матче сыграет без зрителей за расистский скандал с полузащитником «Зенита» (0:2) Венделом. Об этом сообщает журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале.

Напомним, бразилец получил красную карточку за непристойный жест в сторону фанатов «огнеопасных», которые дразнили его, изображая обезьяну. Сам Вендел не сыграет со «Спартаком» из-за дисквалификации.

В данный момент «Факел» идет на 15-ом месте в таблице РПЛ. «Сине-бело-голубые» же расположились на второй строчке первенства.