«Факел» будет платить до 1,5 миллиона рублей игроку «Рубина» Ломовицкому

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«Факел» будет выплачивать Александру Ломовицкому до 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале.

Полузащитник перейдет в воронежский клуб на правах бесплатной аренды без опции выкупа. Его зарплата в «Рубине» составляет 6 миллионов рублей. Часть оклада возьмет на себя казанская команда, сообщает источник.

Напомним, Александр присоединился к «Рубину» в декабре 2021 года. В составе казанского клуба Ломовицкий становился победителем Первой лиги 2022/23.

«Рубин» завершил первую часть РПЛ на восьмом месте в таблице. Первым соперником команды Рашида Рахимова в Премьер-лиге станет «Ахмат». Матч состоится 1 марта в 19:00 по мск в Грозном.