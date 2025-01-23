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На главную ТИ-Спорт 23 января 2025 14:21

«Факел» будет платить до 1,5 миллиона рублей игроку «Рубина» Ломовицкому

«Факел» будет платить до 1,5 миллиона рублей игроку «Рубина» Ломовицкому
Фото: Владимир Васильев / tatar-inform.ru

«Факел» будет выплачивать Александру Ломовицкому до 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале.

Полузащитник перейдет в воронежский клуб на правах бесплатной аренды без опции выкупа. Его зарплата в «Рубине» составляет 6 миллионов рублей. Часть оклада возьмет на себя казанская команда, сообщает источник.

Напомним, Александр присоединился к «Рубину» в декабре 2021 года. В составе казанского клуба Ломовицкий становился победителем Первой лиги 2022/23.

«Рубин» завершил первую часть РПЛ на восьмом месте в таблице. Первым соперником команды Рашида Рахимова в Премьер-лиге станет «Ахмат». Матч состоится 1 марта в 19:00 по мск в Грозном.

#фк рубин #премьер-лига #факел
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