Файзуллин заявил, что до конца года домовые чаты по всей России надо перевести в MAX

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В России каждый многоквартирный дом до конца текущего, 2025 года должен создать чат в национальном мессенджере MAX. Об этом рассказал министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин на заседании Совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при Совете Федерации.

«Каждый многоквартирный дом должен создать чат [в MAX] до конца года и перевести на него всё, что находилось в [мессенджерах] Telegram и WhatsApp. И официально закрепить статус домового чата», – заявил глава Минстроя РФ (цитата по ТАСС).

Обращаясь к сенаторам, Файзуллин обратил внимание на серьезность задачи по использованию мессенджера MAX в ЖКХ, поставленной Президентом России Владимиром Путиным и Правительством РФ. «Это фактически работа по почти миллиону многоквартирных домов в стране», – уточнил министр.

По данным на 8 ноября, в Татарстане 40% чатов многоквартирных домов уже переведены в мессенджер MAX.