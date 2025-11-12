news_header_top
Общество 12 ноября 2025 18:58

Файзуллин заявил, что до конца года домовые чаты по всей России надо перевести в MAX

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин
Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В России каждый многоквартирный дом до конца текущего, 2025 года должен создать чат в национальном мессенджере MAX. Об этом рассказал министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин на заседании Совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при Совете Федерации.

«Каждый многоквартирный дом должен создать чат [в MAX] до конца года и перевести на него всё, что находилось в [мессенджерах] Telegram и WhatsApp. И официально закрепить статус домового чата», – заявил глава Минстроя РФ (цитата по ТАСС).

Обращаясь к сенаторам, Файзуллин обратил внимание на серьезность задачи по использованию мессенджера MAX в ЖКХ, поставленной Президентом России Владимиром Путиным и Правительством РФ. «Это фактически работа по почти миллиону многоквартирных домов в стране», – уточнил министр.

По данным на 8 ноября, в Татарстане 40% чатов многоквартирных домов уже переведены в мессенджер MAX.

Ранее «Татар-информ» одним из первых среди СМИ Татарстана начал работу в MAX и запустил собственный канал «Татар-информ. Главное», где публикуются основные новости республики.

В Татарстане 40% чатов многоквартирных домов переведены в мессенджер MAX
