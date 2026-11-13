Файзуллин связал успехи РТ в жилищном строительстве с действиями властей региона

Строительные работы в Казани в июле 2026 года

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин в интервью изданию Всеоостройке.рф привел Республику Татарстан в качестве региона, где не происходит снижения темпов строительства жилья.

«Например, Татарстан показывает устойчивые результаты и по продажам, и в целом по строительству жилья: неуклонно растет сдача объектов и ввод в эксплуатацию», – подчеркнул федеральный чиновник.

Такое положение дел министр связал с тем, что власти республики и муниципалитетов активно поддерживают бизнес, а это обеспечивает «более стабильный заход и федеральных игроков, и компаний из других регионов». В связи с этим он пожелал субъектам Федерации не только успехов, но и настойчивости в работе с застройщиками.

Вместе с тем Файзуллин констатировал, что 2026 году программа строительства жилья реализуется в соответствии с планом, происходит движение к плановым показателям национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«Но вышло меньше новых проектов, которые получили разрешение на строительство. Есть некоторые снижения, это порядка 3,6%. В целом по стране это немного, показатель зависит и от покупательной способности, и от реализации всех программ», – пояснил он.

Среди регионов с наибольшими темпами снижения жилищного строительства Файзуллин упомянул Краснодарский край и Московскую область, хотя тренд наблюдается и в ряде других субъектов Федерации.

В конце октября стало известно, что план ввода жилья в Татарстане выполнен уже на 99%.

Нацпроекты России – это масштабные государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества. Они являются одним из основных инструментов достижения утверждённых Президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей и реализации стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года.