Файзуллин: Строить нужно качественно, в срок и за те деньги, что запланированы

Пленарная сессия строительной недели БРИКС в Казани собрала на одной сцене представителей отрасли из разных стран и регионов России. Как меняется строительный комплекс стран и какую роль отрасль занимает в экономике – в материале «Татар-информа».





Пленарная сессия строительной недели БРИКС в Казани собрала на одной сцене представителей отрасли из разных стран и регионов России

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Большие возможности для обмена лучшими международными практиками»

Пленарная сессия строительной недели БРИКС в Казани прошла сегодня под названием «Строительная отрасль в новых условиях: спрос, инвестиции, кооперация». И центральной темой обсуждения стало международное сотрудничество в отрасли.

Приветствуя участников сессии в видеообращении, вице-премьер России Марат Хуснуллин отметил, что форум объединил делегации иностранных государств, представителей российских регионов, строительных компаний, производителей строительных материалов, архитекторов, а также молодых специалистов.

«По поручению Президента России Владимира Путина мы реализуем национальный проект «Инфраструктура для жизни». Перед нами стоит задача к 2030 году повысить качество среды для жизни в крупных населенных пунктах на 30%», – отметил Хуснуллин.

Приветствуя участников сессии в видеообращении, вице-премьер России Марат Хуснуллин отметил, что форум объединил делегации иностранных государств, представителей российских регионов, строительных компаний, производителей строительных материалов, архитекторов, а также молодых специалистов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он подчеркнул, что центральный элемент этой работы – жилищное строительство. При этом важно, чтобы рядом с домами были рабочие места, социальные объекты, транспорт и благоустроенные общественные пространства.

«БРИКС открывает большие возможности для обмена лучшими международными практиками. Нам важно не только изучать опыт друг друга, но и превращать его в конкретные решения. Уверен, строительная неделя стран БРИКС поможет укрепить профессиональные связи и даст старт новым совместным инициативам», – заключил Хуснуллин.

Ирек Файзуллин: «Главное в нашем сотрудничестве – возможность перенимать лучшие решения, чтобы миллионы наших жителей жили в комфортных и безопасных городах» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Главное – выполнять все проекты в запланированные сроки и на запланированные деньги»

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, принявший очное участие в сессии, отметил, что во всех странах БРИКС, как и в России, строительство отвечает за самое главное – комфортную и безопасную среду для жизни.

«Главное в нашем сотрудничестве – возможность перенимать лучшие решения, чтобы миллионы наших жителей жили в комфортных и безопасных городах», – заявил министр, обращаясь к участникам сессии.

Он подчеркнул, что строительная отрасль выступает особым стимулом для развития инфраструктуры, туризма и создания рабочих мест.

«Подавляющее большинство регионов нашей страны продолжает активно реализовывать все программы. Главное – выполнять все проекты качественно и в те сроки, которые запланированы. Ну и за те деньги, которые запланированы», – заключил министр.

Рустам Минниханов: «Строительный комплекс – один из ключевых драйверов экономики республики и важнейший инструмент повышения качества жизни людей» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Один из ключевых драйверов развития экономики»

Раис Татарстана Рустам Минниханов, в свою очередь, подчеркнул, что форум выступает эффективной площадкой для открытого диалога экспертов, девелоперов, производителей стройматериалов и представителей органов власти из стран БРИКС.

По его словам, строительная неделя БРИКС открывает уникальные возможности для укрепления сотрудничества между странами, обмена лучшими практиками и совместного поиска ответов на глобальные вызовы в сфере строительства.

«Строительный комплекс – один из ключевых драйверов экономики республики и важнейший инструмент повышения качества жизни людей», – подчеркнул Минниханов.

Отвечая на вопрос о достижениях республики, Раис РТ заявил, что в 2026 году в Татарстане, помимо федеральных проектов, реализуется 50 республиканских программ, которые охватывают свыше 3,5 тыс. объектов во всех городах и районах.

Минниханов также отметил, что Татарстан уделяет большое внимание работе с инвесторами. Так, в республике создана развитая инвестиционная инфраструктура в виде множества площадок: особые экономические зоны, территории опережающего развития в моногородах, промпарки и промплощадки, технополисы. Причем для инвесторов в них предусмотрены налоговые, таможенные и коммерческие преференции.

Ли Сяолун в своем выступлении отметил, что в современном мире горизонты планирования в строительной отрасли должны разворачиваться на несколько лет вперед Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Качество строительства, хорошее сырье и грамотное проектирование

Заместитель министра жилищного строительства и городского и сельского развития Китайской Народной Республики Ли Сяолун в своем выступлении отметил, что в современном мире горизонты планирования в строительной отрасли должны разворачиваться на несколько лет вперед. Так, в КНР, по его словам, стратегия развития отрасли закладывается сразу на 15 лет вперед.

Сяолун отметил, что необходимо уделять большое внимание цифровизации отрасли, тесно переплетая ее с традиционными технологиями. А ядром развития строительства должно стать повышение уровня именно технической составляющей через инновационные технологии.

«Качество строительства, хорошее сырье и грамотное проектирование», – именно эти составляющие, по мнению замминистра строительства КНР, должны быть в центре внимания.

Харриет Нтабази отметила, что кооперация с другими странами позволяет гораздо быстрее развиваться отрасли Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Иностранные делегации готовы к сотрудничеству

Сяолун также отметил, что строительная неделя БРИКС выступает прекрасной площадкой для крепкого сотрудничества и установления прочных партнерских отношений. В заключение он предложил создать площадку для регулярной коммуникации между странами БРИКС в вопросах строительства.

Эту идею, хоть и не прямо, поддержали и другие иностранные гости. Так, государственный министр по земельным ресурсам министерства земель, жилищного строительства и городского развития Республики Уганда Харриет Нтабази отметила, что кооперация с другими странами позволяет гораздо быстрее развиваться отрасли.

С аналогичным мнением выступил и заместитель министра, генеральный директор по финансированию инфраструктуры республики Индонезия Деди Гунаван. Он также подчеркнул, что Индонезия готова активно сотрудничать с Россией и в частности с Татарстаном, особенно с учетом культурного сходства республик.