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Экономика 12 ноября 2026 12:44

Файзуллин: стройотрасль выступает стимулом для развития инфраструктуры и туризма

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Во всех странах БРИКС, как и в России, строительство отвечает за самое главное – комфортную и безопасную среду для жизни. Об этом на пленарной сессии строительной недели БРИКС заявил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.

«Главное в нашем сотрудничестве – возможность перенимать лучшие решения, чтобы миллионы наших жителей жили в комфортных и безопасных городах», – заявил министр, обращаясь к участникам сессии.

Он подчеркнул, что строительная отрасль выступает особым стимулом для развития инфраструктуры, туризма и создания рабочих мест.

«Подавляющее большинство регионов нашей страны продолжает активно реализовывать все программы. Главное – выполнять все проекты качественно и в те сроки, которые запланированы. Ну и в те деньги, которые запланированы», – заключил министр.

#БРИКС #Ирек Файзуллин #Строительство
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