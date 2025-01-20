Файзуллин призвал застройщиков не повышать цены на жилье в России

Власти России готовят новые меры поддержки для строительной отрасли, но, чтобы их осуществить, застройщики не должны повышать цены. Об этом заявил минстр строительства России Ирек Файзуллин на итоговой коллегии Минстроя РТ.

«Очень много мер поддержки уже вышло, однако высокая процентная ставка снизила покупательную способность жилья. Каждый год от января мы имеем распроданность квартир чуть более 30% – от 30 до 35%», – поделился министр. – Для того, чтобы осуществить меры поддержки, я обращаюсь к коллегам застройщикам – не меняйте цену в сторону повышения. Те меры поддержки, которые мы сейчас будем осуществлять, связаны с тем, чтобы вы цены заморозили».

Он добавил, что Минстрой РФ, вместе с производителями и Минпромторгом страны отрабатывают вопросы добровольной заморозки стоимости строительных ресурсов. Как напомнил Файзуллин, с 1 июля у нас произойдут некоторые изменения по тарифной составляющей, и стоимость стройресурсов может поменяться лишь в пределах этой тарифной составляющей.

«Иначе мы опять все деньги съедим в результате повышения», — заявил Файзуллин.