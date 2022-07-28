Файзуллин предложил разрешить регионам передавать невостребованное жилье льготникам

Глава российского Минстроя Ирек Файзуллин предложил позволить субъектам страны передавать невостребованное жилье льготным категориям граждан. Законопроект уже прошел все необходимые процедуры, отметил министр и попросил Правительство его поддержать.

В числе льготников, которые смогут претендовать на такое жилье, ветераны Великой Отечественной войны и члены семей погибших и инвалидов на войне, ликвидаторы радиационных аварий и пострадавшие от них жители, ветераны боевых действий, вставшие в очередь на жилье до 1 января 2005 года, а также инвалиды и семьи, воспитывающие детей-инвалидов.

Принятие законопроекта поможет обеспечить граждан доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами, отметил вице-премьер РФ Михаил Мишустин. «Ну и как раз там есть обязательства для военнослужащих, инвалидов. Это будет делать легче по решению руководителей субъектов РФ», – приводит его слова «Интерфакс».

В реестр очередников на жилищные сертификаты Правительство ранее внесло более 32 тыс. россиян.