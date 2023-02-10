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Строительство
10 февраля 2023  20:14

Файзуллин предложил Путину включить в ипотеку меблировку квартир в новостройках

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Глава Минстроя России Ирек Файзуллин обратился к Президенту Владимиру Путину с предложением включить в ипотеку меблировку квартир при покупке жилья в новостройках. 

«В целях поддержки жителей и развития лесопромышленного комплекса просим поддержать инициативу Банка России и заинтересованных органов власти по приобретению предметов мебели российского производства за счет средств ипотеки при покупке строящегося жилья», – сказал министр на совещании по вопросам развития лесопромышленной отрасли.

Он считает, что подобный шаг поможет снизить стоимость мебели для конечного потребителя за счет ее включения в тело кредита и обеспечит дополнительный спрос на отечественную продукцию.

 

#Владимир Путин
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