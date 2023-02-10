Файзуллин предложил Путину включить в ипотеку меблировку квартир в новостройках

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин обратился к Президенту Владимиру Путину с предложением включить в ипотеку меблировку квартир при покупке жилья в новостройках.

«В целях поддержки жителей и развития лесопромышленного комплекса просим поддержать инициативу Банка России и заинтересованных органов власти по приобретению предметов мебели российского производства за счет средств ипотеки при покупке строящегося жилья», – сказал министр на совещании по вопросам развития лесопромышленной отрасли.

Он считает, что подобный шаг поможет снизить стоимость мебели для конечного потребителя за счет ее включения в тело кредита и обеспечит дополнительный спрос на отечественную продукцию.