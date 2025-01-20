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Файзуллин о новом театре Камала: «Восхищен. Нужно стремиться к такому результату»
Результат работы той команды, которая сложилась в Татарстане, позволяет достигать грандиозных успехов. Об этом заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин на итоговой коллегии Минстроя РТ.
Он также дал высокую оценку новому театру Камала, который сегодня открылся в Казани.
«Восхищен. И технологии отечественные применены. Многие вещи показывают, что регионам нужно стремиться к такому же результату», – поделился впечатлениями министр и поблагодарил всех участников инвестиционно-строительного процесса.
Файзуллин отметил, что в этом году страна отмечает окончание национального проекта, который реализовывали предыдущие 6 лет. По его словам, за годы реализации нацпроекта в стране построили почти 580 млн кв. м. жилья, из которых 18,4 млн - в Татарстане.
Он также напомнил, что дальнейший нацпроект – «Инфраструктура для жизни» – включит в себя 12 федеральных проектов, 5 из которых – на курировании Минстроя России.
Сегодня можно получать результат, только если комплексно подходить к каждому вопросу в каждой сфере деятельности, резюмировал Файзуллин.
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