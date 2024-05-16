Файзуллин: На выставке «Лица Великой Победы» в Москве представлено фото ветерана из РТ

Заместитель полпреда Татарстана в России Эмиль Файзуллин посетил презентацию фотовыставки «Лица Великой Победы», приуроченной к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне. Экспозиция открылась в галерее «Метро» на станции «Деловой центр».

«Выставка знакомит с фотопортретами ветеранов Великой Отечественной войны, сделанными в рамках авторского проекта „ПОБЕДИТЕЛИ“ журнала „Пограничник“ и газеты „Ветеран“», — отмечается в телеграм-канале полпредства.

В приветственном слове Эмиль Файзуллин рассказал о вкладе Татарстана в Победу в этой кровопролитной войне и отметил, что на выставке представлено фото ветерана Галимьяна Мустафина, проживающего в РТ.

Посетили могут увидеть также фото Хакима Биктеева из Калининграда и Сиража Загретдинова из Челябинска — всего более 80 ветеранов разных родов войск, национальностей и религиозных конфессий.

Фото: телеграм-канал полпредства РТ в РФ