Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Файзуллин: На выставке «Лица Великой Победы» в Москве представлено фото ветерана из РТ
Заместитель полпреда Татарстана в России Эмиль Файзуллин посетил презентацию фотовыставки «Лица Великой Победы», приуроченной к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне. Экспозиция открылась в галерее «Метро» на станции «Деловой центр».
«Выставка знакомит с фотопортретами ветеранов Великой Отечественной войны, сделанными в рамках авторского проекта „ПОБЕДИТЕЛИ“ журнала „Пограничник“ и газеты „Ветеран“», — отмечается в телеграм-канале полпредства.
В приветственном слове Эмиль Файзуллин рассказал о вкладе Татарстана в Победу в этой кровопролитной войне и отметил, что на выставке представлено фото ветерана Галимьяна Мустафина, проживающего в РТ.
Посетили могут увидеть также фото Хакима Биктеева из Калининграда и Сиража Загретдинова из Челябинска — всего более 80 ветеранов разных родов войск, национальностей и религиозных конфессий.
Фото: телеграм-канал полпредства РТ в РФ
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»