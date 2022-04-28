Файзуллин: Минстрой РФ планирует помогать восстанавливать Мариуполь

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин заявил, что подконтрольное ему ведомство планирует участвовать в восстановлении Мариуполя, передает РИА Новости.

Глава Минстроя России пояснил, что сейчас этот процесс находится на стадии «обследования».

Ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с Иреком Файзуллиным обсудил меры поддержки строительства и ЖКХ в республике, о чем сообщал «Татар-информ».