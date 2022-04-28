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Строительство
28 апреля 2022  08:06

Файзуллин: Минстрой РФ планирует помогать восстанавливать Мариуполь

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Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин заявил, что подконтрольное ему ведомство планирует участвовать в восстановлении Мариуполя, передает РИА Новости.

Глава Минстроя России пояснил, что сейчас этот процесс находится на стадии «обследования».

Ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с Иреком Файзуллиным обсудил меры поддержки строительства и ЖКХ в республике, о чем сообщал «Татар-информ».

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