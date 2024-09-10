Файзуллин: Каждый строительный проект должен опираться на выводы экспертизы

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Каждый реализуемый в стране строительный проект должен опираться на надежные и обоснованные выводы экспертизы. Это позволит избежать ошибок и повысить уровень доверия общества. Об этом, выступая с приветствием к участникам Международной конференции «Развитие института строительной экспертизы», заявил глава Минстроя России Ирек Файзуллин.

Мероприятие проводится в Татарстане. Министр подчеркнул, что конференция играет большую роль для объединения и координации работы органов стройэкспертизы в странах СНГ. Поэтому важно, что участие в ней в разных форматах принимают специалисты из России, Казахстана, Белоруссии, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и Таджикистана.

«Благодаря данному мероприятию появляется возможность проанализировать изменения, произошедшие в строительной сфере и экспертной среде наших стран, обменяться опытом, выявить новые профессиональные вызовы и наметить совместные пути их преодоления. Уверен, что такое взаимодействие позволит получить новые знания, вдохновит на интересные идеи и инновационные подходы, которые можно будет применить на практике», — подчеркнул руководитель строительного ведомства.

На площадке события развернутся дискуссии, связанные со стратегическими приоритетами института строительной экспертизы, их влиянием на стройкомплекс, состоится обмен лучшими практиками управления проектами и пройдут другие обсуждения.

Мероприятие проходит при поддержке Минстроя России и Правительства РТ. Организатором конференции выступает Главгосэкспертиза России.