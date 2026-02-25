Файзуллин и Шадриков обсудили план мероприятий по защите регионов от паводков

Фото: телеграм-канал Минстроя РФ t.me/minstroyrf

Вопросы защиты населенных пунктов от паводков и развития водохозяйственного комплекса обсудил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин на совещании с директором Департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды России Александром Шадриковым. Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в пресс-службе Минэкологии РТ.

«В повестке – вопросы защиты населенных пунктов от паводков и развития водохозяйственного комплекса, включая меры по расчистке русел рек и обеспечению безопасности гидротехнических сооружений в регионах страны, а также совершенствование нормативной базы. В ходе совещания особое внимание было уделено комплексному подходу к предотвращению чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья», – рассказали в пресс-службе.

Участники встречи обсудили совместные планы по расчистке и дноуглублению русел рек, а также межведомственное взаимодействие для проведения противопаводковых мероприятий в регионах.

Модернизация коммунальной инфраструктуры, в том числе в ходе нацпроекта «Инфраструктура для жизни», соответствует задачам по оздоровлению водных объектов. Участники встречи также обсудили вопросы строительства и реконструкции гидротехнических и коммунальных сооружений. На особом контроле находится завершение строительных работ в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги», отметили в пресс-службе.

Стоит отметить, что по федеральному проекту «Развитие инфраструктуры в опорных населенных пунктах» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» ведется комплексная работа по повышению качества жизни людей. Из 2 160 опорных пунктов 1 200 расположены на реках, морях и других крупных водоемах. Их развитие напрямую связано с модернизацией внутренних водных путей и прибрежной инфраструктуры.

При поддержке Правительства РФ проводятся масштабные проекты по созданию современных набережных, развитию рекреационных зон у воды, внедрению новых стандартов благоустройства прибрежных территорий, строительству жилья вблизи водоемов.