Файзуллин и Минниханов приняли участие в открытии четырех новых футбольных манежей в РТ

Сегодня в четырех районах Татарстана – Бавлинском, Кукморском, Менделеевском и Арском – прошла церемония открытия крытых футбольных манежей. В мероприятии по видеосвязи приняли участие министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, Раис Татарстана Рустам Минниханов и министр спорта республики Владимир Леонов. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Рустам Минниханов напомнил, что с 2013 года в республике реализуется программа по строительству универсальных площадок и малозатратных спортивных сооружений. За этот период на возведение 1194 объектов было направлено почти 6 млрд рублей.

Он отметил, что новые спортивные сооружения возводятся не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах. В рамках действующей программы сегодня были открыты четыре крытых футбольных манежа в Арске, Бавлах, Менделеевске и Большом Кукморе.

Раис Татарстана поблагодарил руководство страны за поддержку проектов на территории республики и подчеркнул, что благодаря содействию федерального правительства на базе футбольного клуба «Рубин» в Казани реализуется масштабный современный проект – Центр развития футбола, который планируется завершить к концу года. Он также добавил, что наличие крытых манежей способствует развитию футбола и позволит детям играть круглый год.

Ирек Файзуллин отметил, что развитию спортивной инфраструктуры в республике способствовали такие крупные события, как Универсиада-2013 и Чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года. Он подчеркнул, что внимание руководства республики и муниципальных образований к спорту является важной работой, направленной на укрепление здоровья населения, и поздравил спортсменов с открытием новых объектов, пожелав им успехов и побед.

Каждый манеж оснащен игровым полем размером 20х40 метров, комфортабельными раздевалками с душевыми и санузлами, тренерским кабинетом, тренажерным залом, медицинской комнатой, охранно-пожарным постом и необходимым спортивным инвентарем и мебелью.

Новые объекты помогают привлекать к систематическим занятиям физической культурой и спортом большое количество людей, что соответствует целям Государственной программы «Спорт России». В 2026 году в рамках программы запланировано открытие манежей в Лениногорском, Алексеевском, Дрожжановском и Тюлячинском районах.