Файзуллин: Базовая потребность человека это жилье, и наша задача — сделать его доступным

Перед Правительством России стоит задача сделать жилье доступным для всех граждан. Об этом министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Ирек Файзуллин заявил на заседании президиума Госсовета РФ по строительной отрасли и сферы ЖКХ с участием главы государства Владимира Путина.

«Базовая потребность человека — это жилье и наша задача сделать его доступным. По итогам 2021 года на одного человека приходится 27,7 кв. метра. Это плюс 3% к 2020 году. Цель к 2030 году — достичь 34 кв. метров на человека», — сказал он.

Политический деятель отметил, что совместно с регионами, профильными ведомствами и представителями экспертного сообщества были проанализированы вызовы, внесены изменения в стратегию и основные направления развития строительства с учетом особенностей конкретных регионов.

«По Вашим поручениям, Владимир Владимирович, мы уже распространили действие льготных ипотечных кредитов на строительство жилья индустриальным способом. Запущена в пилотном режиме ипотечная программа строительства индивидуального жилья хозяйственным способом, то есть самостроем», — доложил Файзуллин главе российского государства.

По его словам, очень важно обеспечить жильем тех, кто в нем действительно нуждается, добавив, что для достижения этих целей завершается разработка единого реестра отдельных категорий граждан, которым требуется такая помощь от государства.