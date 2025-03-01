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Экономика 1 марта 2025 15:15

Файзрахманов: Местные бюджеты за январь 2025-го исполнены с положительными результатами

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В январе 2025 года в консолидированные бюджеты муниципальных районов и городских округов поступили доходы в сумме 14,4 млрд. рублей, что составляет 8,7% к годовым плановым назначениям. Динамика мобилизации доходов в местные бюджеты положительная, сообщил министр финансов РТ Марат Файзрахманов на совещании с руководителями финансовых органов муниципальных образований по вопросам исполнения местных бюджетов за январь 2025 года и ожидаемого исполнения за январь-февраль 2025-го. Совещание состоялось в режиме видеоконференцсвязи с муниципальными районами и городскими округами республики в Минфине РТ. В работе приняли участие представители ОАО «Татэнергосбыт», ЗАО «Газпром Межрегионгаз Казань».

Как отметил Файзрахманов, что имеется тенденция к росту по сравнению с прошлым годом по налоговым и неналоговым доходам в целом и по всем основным доходным источникам. Поступления налоговых и неналоговых доходов в местные бюджеты республики за январь 2025 года составили 115,4% к уровню прошлого года.

Поступившие за январь 2025 года доходы и остатки средств на начало года обеспечили выполнение расходных обязательств бюджетов. Своевременно и в полном объеме произведены все социально значимые расходы, профинансированы в достаточном объеме запланированные первоочередные расходы местных бюджетов.

«Для недопущения напряжённости в течение года и обеспечения стабильности поступления доходов необходимо сбалансировать бюджеты. В этой связи важно обеспечить максимальную мобилизацию налогов одновременно с экономным и бережливым расходованием бюджетных средств», - добавил министр.

#Доходы #Татарстан #Минфин РТ #бюджет
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