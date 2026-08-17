FairSquare требует не допускать Инфантино до выборов президента ФИФА

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Некоммерческая организация FairSquare, специализирующаяся на защите прав человека, требует отстранить Джанни Инфантино от участия в предстоящих выборах президента ФИФА.

Поводом для обращения послужило предполагаемое нарушение ограничений на количество сроков пребывания в должности, сообщает The Athletic.

В письме, направленном в Комитет ФИФА по управлению, аудиту и соблюдению норм, правозащитники настаивают на том, что заявка Инфантино на четвертый срок напрямую противоречит уставу организации. Согласно действующим правилам, президент ФИФА может занимать пост не более трех сроков.

Однако в 2022 году профильный комитет принял решение не учитывать первый период работы Инфантино (2016–2019), аргументировав это тем, что он якобы завершал досрочный срок Йозефа Блаттера.

В FairSquare считают подобную трактовку неправомерной. В уставе ФИФА отсутствуют какие-либо исключения или оговорки, позволяющие игнорировать сроки независимо от их продолжительности или обстоятельств избрания на конгрессе. Позиция правозащитников предельно ясна: количество сроков должно считаться по факту, а не по трактовке.

К этой инициативе уже присоединилась Норвежская футбольная федерация, которая официально поддержала жалобу FairSquare. Ситуация вокруг переизбрания действующего главы ФИФА накаляется на фоне череды скандалов, сопровождающих руководство организации, включая планы по продаже долей в коммерческих турнирах. Все это серьезно осложняет шансы Инфантино на сохранение поста.

Против его курса открыто выступают сразу несколько влиятельных конфедераций — УЕФА, КОНКАКАФ и Азиатская футбольная конфедерация, что превращает предстоящие выборы в одну из самых интригующих политических баталий в мировом спорте.