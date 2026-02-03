Файлы Эпштейна: фигуранты скандала и последствия для мировой политики

Эффект разорвавшейся информационной бомбы вызвала публикация файлов Эпштейна. Они не только ставят под сомнение моральный облик элиты Запада, но и могут подтолкнуть к геополитическим авантюрам одного из фигурантов – Дональда Трампа. Что это за документы и какие последствия вызвала их публикация – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Обнародование файлов Эпштейна ставит под сомнение моральный облик элиты Запада

Фото: Federal Bureau of Investigation, Public Domain

Кто такой Эпштейн

Джеффри Эпштейн – американский финансист. После непримечательной карьеры в западных инвестиционных банках в 1987 году Эпштейн основал собственную фирму по управлению финансами J. Epstein & Co. В 1996 году он изменил название компании на Financial Trust Company. Бизнес Эпштейна трудно назвать особенно успешным. Мало кто помнил бы его как финансиста даже в узких кругах финансового бизнеса Америки, но он прославился не этим, а преступлениями на сексуальной почве, втянув в свои злодеяния мировых звезд политики, бизнеса, науки и индустрии развлечений.

В 2005 году полиция Палм-Бич (штат Флорида) начала расследование в отношении Эпштейна после того, как одна из родительниц сообщила о сексуальном насилии, совершенном им в отношении ее 14-летней дочери. Федеральные сотрудники идентифицировали 36 девочек, части из которых было всего 14 лет, которых предположительно подверг сексуальному насилию Эпштейн. В 2008 году он признал себя виновным и был осужден судом штата Флорида за вовлечение ребенка в проституцию и склонение к проституции. Но, на удивление, американская Фемида оказалась снисходительной: через 13 месяцев он оказался на свободе.

Повторно Эпштейна арестовали 6 июля 2019 года по федеральным обвинениям в торговле несовершеннолетними в целях сексуальной эксплуатации во Флориде и Нью-Йорке. А 10 августа 2019 года его нашли повешенным в тюремной камере-одиночке, и смерть была записана как самоубийство. Версия с самоубийством вызвала большие сомнения: когда в июле 2025 года Министерство юстиции США опубликовало видеозапись пребывания Эпштейна в камере в день его смерти, оказалось, что из нее отсутствовало примерно 2 минуты 53 секунды. И именно в этот промежуток по странному совпадению Эпштейн якобы совершил самоубийство. Более того, выяснилось, что видео было отредактировано, несмотря на утверждение Федерального бюро расследований о том, что оно было необработанным.

А теперь оцените уровень сокрытия обстоятельств смерти Эпштейна: это происходит в камере-одиночке федеральной тюрьмы (!), да еще с редактированием видеозаписи, от которого открещивается само ФБР США.

Смерть Эпштейна была выгодна тем, кто участвовал вместе с ним на протяжении нескольких лет в множественных актах педофилии и торговли людьми, и исключила возможность предъявления ему уголовных обвинений: 29 августа 2019 года судья снял все обвинения. Зато в 2021 году осудили подругу Эпштейна Гислейн Максвелл на 20 лет заключения – суд в США признал ее виновной в пособничестве сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Жюри присяжных посчитало доказанным, что с 1994 по 2004 год Максвелл подобрала для Эпштейна четырех девушек-подростков, которых он склонил к действиям сексуального характера. На процессе против нее выступили четыре потерпевшие; две из них рассказали, что стали жертвами Эпштейна в 14-летнем возрасте.

Джеффри Эпштейн прославился преступлениями на сексуальной почве, втянув в свои злодеяния мировых звезд политики, бизнеса и науки Фото: Federal Bureau of Prisons, Public Domain

Что такое файлы Эпштейна

Термин «файлы Эпштейна» относится к документам, собранным в качестве доказательств по уголовным делам против Эпштейна и его сообщников и хранящимся в виде более чем 300 гигабайт данных, а также других материалов. Сюда входят его контактная книга, журналы полетов его самолетов и судебные документы.

18 ноября 2025 года Палата представителей США приняла закон о прозрачности файлов Эпштейна, сенат США единогласно одобрил его. На следующий день Трамп подписал законопроект, и Министерство юстиции США опубликовало относительно небольшое количество файлов к установленному законом сроку – 19 декабря 2025 года, что вызвало критику со стороны обеих партий: обнародовано было очень мало из имеющегося материала.

Критика возымела действие, и 30 января 2026 года было опубликовано более 3 млн страниц, включая 2 тыс. видео и 180 тыс. изображений. Хотя Министерство юстиции признало, что в общей сложности более 6 млн страниц могут соответствовать критериям файлов, подлежащих публикации в соответствии с законом, ведомство заявило, что публикация 30 января будет последней и что юридические обязательства выполнены.

Другими словами, миру показали лишь половину имеющегося материала по преступлениям Эпштейна и больше показывать не будут, если на Минюст США не надавят заинтересованные в поиске истины лица.

Публикация файлов Эпштейна подробно показала его связи с многочисленными влиятельными людьми, среди которых многие известные политики и знаменитости. Документы также демонстрируют, что отношения с влиятельными фигурами сохранялись даже после того, как в 2008 году он был осужден за сексуальные преступления, что подрывает публичные отрицания со стороны некоторых его знакомых.

Публикация файлов Эпштейна подробно показала его связи с многочисленными влиятельными людьми, среди которых Дональд Трамп и Билл Клинтон Фото: Office of the President – Clinton Presidential Library, Public Domain

Кто оказался в файлах Эпштейна

Понятно, что большинство упоминаний в этих документах в отношении известных персонажей не имеет никакой связи с преступлениями Эпштейна и представляет собой просто отсылки в переписке. Так, например, Человек-паук, Ленин, Гитлер, Шрек, Спанч Боб и т. д. неоднократно упоминаются в переписке Эпштейна. То же самое можно сказать и про большинство известных живущих сегодня и реальных знаменитостей.

Но есть и компрометирующие материалы. Конечно же, поражает масштаб знакомств Эпштейна. Выяснилось, что в течение как минимум 20 лет (с начала 90-х годов) он дружески общался со многими влиятельными людьми в США и Европе – политиками, бизнесменами, деятелями шоу-бизнеса. Эпштейн обсуждал с ними темы, далеко выходящие за рамки интересов его официального бизнеса. Некоторые связи не прерывались, повторимся, даже после его заключения в 2008 году.

Билл Клинтон, Джеффри Эпштейн и Гислейн Максвелл, признанная виновной в пособничестве сексуальной эксплуатации несовершеннолетних Фото: © The White House, Public Domain

Так кто же оказался замаран подозрениями в сотрудничестве с Джеффри Эпштейном?

Дональд Трамп. Имя Трампа упоминается в файлах тысячи раз. Среди них есть сведения, в которые трудно поверить: о том, что Трамп торговал детьми для оргий высокопоставленных педофилов и что в его гольф-клубе зарыт труп. Есть история с заявлением об изнасиловании девочки (предположительно 13–14 лет) и тому подобные дикие истории. Все это, конечно же, нуждается в тщательной проверке. Не исключено, что они могут быть просто плодом фантазии самого Эпштейна, чтобы очернить нынешнего президента США. Кстати, из тех же документов следует, что Меланию Трамп Дональду нашел сам Эпштейн, что тоже выглядит сомнительно.

Пока главный компромат – это то, что Трамп и Эпштейн в определенный период действительно были близкими знакомыми, что само по себе разрушительно для имиджа президента США. Кстати, Трамп отрицает свое знакомство с Эпштейном, что тоже не добавляет ему доверия: ранее президент США отрицал само существование файлов Эпштейна.

Билл Клинтон. Фотографии бывшего президента США Билла Клинтона, обнимающегося с девушками, были опубликованы американским Минюстом в рамках дела скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна еще в декабре 2025 года. Есть фото и в джакузи. На снимках с Клинтоном также запечатлены музыканты Майкл Джексон, Мик Джаггер и актриса Дайана Росс.

Миллиардеры Леон Блэк, Ричард Брэнсон, Сергей Брин так или иначе упомянуты в файлах Эпштейна с компрометирующими сведениями.

Возможной причиной развода Гейтсов могло быть общение миллиардера с Эпштейном Фото: Public Domain

В личных письмах Эпштейна нашли его утверждения о том, что основателю Microsoft Биллу Гейтсу после связи с «русскими девушками» потребовались лекарства. Представитель бизнесмена опроверг эти сведения, но в 2023 году The Wall Street Journal сообщила, что возможной причиной развода Гейтсов могло быть общение миллиардера с Эпштейном: Мелинда Гейтс еще в 2013 году выражала опасения по поводу их контактов.

Вообще список именно скомпрометированных знаменитостей в файлах Эпштейна настолько велик, что выходит за рамки одной статьи. Там огромное количество представителей западной элиты: лидеры стран, члены королевских семей, политики самого высокого ранга, звезды шоу-бизнеса, ученые с мировым именем и так далее.

Для некоторых из них публикация файлов Эпштейна привела к огромным репутационным потерям. Так, например, британский премьер Кир Стармер требует показаний принца Эндрю в Конгрессе США на фоне публикации новых компрометирующих снимков. Тем временем экс-министр Питер Мандельсон покинул Лейбористскую партию из-за связей с Эпштейном и скандальных фото. Расследование также затронуло министра торговли США Говарда Лютника, планировавшего визит на остров Эпштейна, и норвежскую кронпринцессу Метте-Марит. Последняя извинилась за кокетливую переписку с Эпштейном, который в 2012 году пытался через нее выйти на «элитных» скандинавских женщин.

Британский премьер требует показаний принца Эндрю в Конгрессе США на фоне публикации новых компрометирующих снимков Фото: © Игорь Самойлов / РИА Новости

О чем говорят файлы Эпштейна и чем это может угрожать

Помимо огромного омерзения от чтения этих документов приходит осознание того, что западные элиты глубоко погрязли в аморальности и разврате. Шокируют упоминания о методичных изнасилованиях несовершеннолетних знаменитыми политиками, бизнесменами и артистами. Все это показывает, как западные элиты опустились на дно аморальности и повязаны друг с другом грязными секретами и криминалом. Раньше можно было посмеиваться над конспирологами с их фантазиями об извращениях мировой элиты, но реальность, по мнению автора, превзошла многие подобные домыслы.

Очень ярко и образно прокомментировал публикацию файлов Эпштейна российский философ Александр Дугин.

«Дискредитирована вся западная элита. Эпштейн выступал своего рода отделом кадров мирового правительства. Кандидаты в глобальную власть проходили там через определенные ритуалы и преступления, включая насилия над малолетними, убийства и каннибализм, которые фиксировались на пленку для последующего контроля. Западный мир рухнул. Ни у одного западного политического лидера, будь то США или Евросоюз, больше не осталось морального авторитета. Это coming out: практически весь Глобальный Запад предстал как педофильская сатанинская организация. Это конец любой претензии на лидерство. Теперь каждый, кто заключает договор с западным политиком, должен понимать: он может сидеть рядом с маньяком и убийцей (и в этой педофильской сети задействованы многие как левые, так и правые ведущие западные интеллектуалы, эксперты, ученые и так далее). Это и есть Запад. Поэтому теперь, после публикации свидетельств, либо человечество уничтожит эту систему, эту чудовищную тоталитарную секту, либо Запад уничтожит человечество, превратив всю планету в подобие острова Эпштейна, который уже стал символом всего современного Запада», – написал Дугин в своем телеграм-канале.

Не исключено, что для того, чтобы замять эффект от обнародования файлов Эпштейна, тот же Дональд Трамп может предпринять отвлекающий маневр – устроить военный налет на Иран, Кубу или даже Гренландию. Именно этим странам Дональд Трамп угрожал в последнее время. И есть очень высокая вероятность, что замаранные элиты могут подтолкнуть американского президента к такому шагу: чтобы отвлечь общественность от обсуждения своих преступлений, все средства хороши.