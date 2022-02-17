Фаил Камаев: Строительство дороги в объезд Челнов поднимет экономику Тукаевского района

Транспортно-географическое значение Тукаевского района Татарстана должно вырасти за счет дальнейшего развития транспортной инфраструктуры района и увеличения грузопотока. Такое мнение высказал на итоговой сессии районного Совета руководитель муниципалитета Фаил Камаев, пишут «Челнинские известия».

Спикер напомнил, что продолжается модернизация железнодорожных ворот района — станции Круглое поле и воздушных — международного аэропорта «Бегишево». Кроме того, скоро начнется строительство обхода Набережных Челнов в рамках трассы М7 протяженностью 50 километров.

По мнению докладчика, всё это поспособствует развитию придорожного сервиса и созданию новых рабочих мест. В свою очередь появление промзон на территории Биклянского и Бетькинского сельских поселений позитивно отразится на экономике района.

В Биклянском сельском поселении планируется создать промышленный парк «Тукаевский» площадью 85 гектаров.

«Земельный участок имеет соответствующую категорию. Управляющей компанией направлен запрос в РЖД на получение разрешения на присоединение к железнодорожной ветке. Потенциальными резидентами ведется подготовка бизнес-планов с целью дальнейшего выхода на инвестиционный совет при Президенте Республики Татарстан [Рустаме Минниханове]», — уточнил Фаил Камаев.