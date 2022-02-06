Фаик Тагиров — пионер советского графического дизайна

Фаик Тагиров впитал самые передовые художественные идеи своего времени, став одним из наиболее последовательных и стойких сторонников конструктивизма. О том, как простота, лаконичность, функциональность и демократичность отразились в творчестве пионера советского графического дизайна, читайте в материале для журнала «Казань».

Фаик Тагиров впитал самые передовые художественные идеи своего времени, став одним из наиболее последовательных и стойких сторонников конструктивизма Фото: журнал «Казань»

Фаик Тагиров родился 29 (16) октября 1906 года в деревне Большие Ачасыры Свияжского уезда Казанской губернии (ныне — село Большие Ачасыры Зеленодольского района Республики Татарстан) в семье учителя графических искусств (рисования, черчения и каллиграфии) Казанской татарской учительской школы Шакирджана Ахмеджановича Тагирова. Творческий путь художника начался в Казани, где он учился в архитектурно-художественных мастерских, входил в художественные объединения, провозглашавшие новаторские принципы в искусстве. Тагиров был одним из организаторов и активных деятелей Татарского отделения «Левого фронта искусства» — ТатЛЕФ и его национального крыла «Сулф». Член художественных объединений «Октябрь» (1928–1932), «Молодой Октябрь». С 1924 года работал над оформлением книг в издательствах «Комбинат издательства и печати ТАССР», Главполитпросвет, «Нашрият», Центральном издательстве народов СССР и в других учреждениях.

В 1929 году окончил полиграфический факультет московского ВХУТЕМАСа, в 1934-м — аспирантуру издательского факультета Московского полиграфического института. С 1938 года возглавлял лабораторию шрифта Научно-исследовательского института полиграфической и издательской техники ОГИЗа РСФСР. С 1946-го работал начальником отдела новых шрифтов Научно-исследовательского института полиграфического машиностроения. Умер 28 марта 1978 года в Москве.

Учитель Шакир и татарская азбука

В духовной и художественной культуре татарского народа, с X столетия исповедующего ислам, книга испокон веков занимает особое место как воплощение Божественного Слова, сакральный предмет, художественному оформлению которого придаётся исключительное значение.

XX век с его научным прогрессом, развитием производства, ширящимися межнациональными связями и бурными социальными потрясениями способствовал открытости татарского общества. Книга также подверглась кардинальному обновлению. Важную, если не определяющую, роль в этом процессе сыграла династия Тагировых, представители которой оставили значительный след в искусстве книги не только Татарстана, но и России.

Родоначальник династии Шакирджан Ахмеджанович Тагиров (1858–1918), известный среди татар как «Учитель Шакир», принадлежит к числу первых выпускников Татарской учительской школы, открывшейся в Казани в 1876 году. Мусульманин по происхождению, окончивший медресе «Марджания» и глубоко религиозный человек по своим убеждениям, он с воодушевлением воспринял те новые знания, которые давала школа своим воспитанникам. Будущее нации он увидел в сближении с передовыми идеями европейской науки и культуры при сохранении национального свое­образия и мусульманской религиозной основы. Шакирджан Тагиров избрал для себя педагогическое поприще и с 1881 года до последних дней жизни преподавал в казанских медресе и, главным образом, в Казанской татарской учительской школе.

Ш. А. Тагиров после окончания учительской школы. 1881. Из архива В. Тагирова

В совершенстве владея татарским, арабским и русским языками, он обучал татар русскому языку и чистописанию по собственной методике, основанной на идеях великого педагога Ушинского. Но основную свою задачу он видел в преподавании и развитии родного языка. Наследник мусульманской традиции, он был замечательным каллиграфом, свидетельством чего служит выполненная им рукописная книга, хранящаяся в собрании Государственного музея изобразительных искусств Респуб­лики Татарстан.

Стремясь к усовершенствованию татарского алфавита, основанного на арабской графике, Шакирджан Тагиров ввёл ряд новых букв, значительно облегчающих быстроту усвоения языка. Изданная им в 1893 году «Азбука» была переиздана до 1916 года шесть раз. Его «Учебник арабского языка» (1905) применялся в высших учебных заведениях вплоть до 1970 годов.

Шакирджан Тагиров также брал уроки рисования с натуры — совершенно нового для себя и для татарского общества вида искусства — и первым среди татар получил официальное право на преподавание изобразительного искусства у учащихся Казанской татарской учительской школы. К сожалению, рисунки Шакирджана Тагирова не сохранились до наших дней. Скорее всего, все они погибли в пожаре, уничтожившем его дом в 1918 году. Сохранившимся свидетельством его художественного творчества является изданная в 1914 году одна из первых в истории татарской книжной культуры иллюстрированная азбука, которая содержит более восьмидесяти иллюстраций. Среди них — животные и птицы, предметы городского и сельского домашнего обихода, жанровые сцены, отражающие реалии казанского татарского общества того времени — базарную сутолоку, мусульманскую трапезу, интерьер дома, отца с сыном во дворе, идущую по улице женщину с открытым лицом. Можно предположить, что художник изображал свой собственный дом и членов своей семьи. Особенно интересны рисунки с видами Татарской слободы и мечетей Казани.

Азбука Шакирджана Тагирова наряду с азбуками X. Забирова и А. Мустафина положила начало новому для татарской культуры виду иллюстрированных букварей, без которых немыслима современная школа.

Пионер татарского конструктивизма

Художественные наклонности Шакирджана Тагирова и его любовь к книге и шрифту уна­следовал и развил его младший сын Фаик Тагиров (1906–1978), значение которого как художника и учёного выходит далеко за пределы Татарстана. Ученик казанского АРХУМАСа и московского ВХУТЕМАСа, важнейших центров формирования новых течений, Фаик Тагиров впитал самые передовые художественные идеи своего времени, став одним из наиболее последовательных и стойких сторонников конструктивизма. Он соединил формально-эстетические принципы нового стиля с уходящими в глубину веков традициями арабской графики, найдя в ней самой то, что делало её созвучной авангардному мышлению эпохи. В основу своего художественного языка Фаик Тагиров положил один из древнейших почерков арабской каллиграфии — «куфи», квадратные, основательные формы которого отвечали задачам, выдвигаемым искусством нового времени: простота, лаконичность, функциональность и демократичность.

Благодаря творческой деятельности Фаика Тагирова в середине 1920 годов кардинально изменился внешний облик татарской книги: типовую обложку, тиснёную кожаную и наборную шрифтовую, заменила цветная рисованная обложка, раскрывающая содержание книги и останавливающая на себе внимание читателя. Фаика Тагирова мы по праву называем пионером процесса обновления татарской полиграфии, повлиявшим на формирование и других мастеров печати республики.

С 1924 года Фаик Тагиров начал работать для татарских книжных издательств, а с 1925 года — для московских издательств: Центрального издательства народов СССР, «Нашрият» и других. Он оформлял труды, написанные его братом Ривгатом и сестрой Суфиёй, разрабатывавших в 1920 годы принципы и методы библиотечной работы, а также произведения А. Кутуя, К. Наджми, Г. Нигмати — лидеров «левого» литературного движения в Казани, переводы на татарский язык произведений классика советской прозы Ф. Гладкова, одного из советских политических вождей Н. Бухарина и другие книги.

Ф. Ш. Тагиров. Иллюстрация к книге «Нью-Йорк». 1933. Бум., фотомонтаж. Собрание ГМИИ РТ

В общей сложности Фаик Тагиров выполнил около тридцати самостоятельных книжных работ и четыре — совместно с Александрой Коробковой, женой, коллегой и единомышленником в творчестве.

Эволюция Фаика Тагирова как художника книги шла от рисованной обложки, в которой применялись простейшие геометризованные элементы оформления, к использованию приёмов фотомонтажа, что является важнейшей составляющей художественного языка конструктивизма. А затем — к типографскому набору, который был осмыслен им не только как техническое средство, но и как художественный приём. Им он пользовался при создании обложек и «конструировании» макета всего текста книги.

Одной из самых нашумевших работ Фаика Тагирова, вошедшей в учебники по советской типографике, стала книга К. Эдшмида «Баски, быки, арабы. Книга об Испании и Марокко», вышедшая в свет в Государственном издательстве (Москва) в 1929 году. В этом издании Фаик Тагиров выступил, по его собственному определению, «как конструктор книги, который теми или иными средствами типографских возможностей заставит читателя воспринимать произведение в определённом разрезе». На титульном листе Фаик Тагиров так определил границы своего «типографского произведения»: макет, вёрстка, переплёт книги и акцентировка текста. В 1920 годы приём акцентировки текста уже использовали И. Зданевич, Эль Лисицкий, А. Родченко и другие художники при оформлении стихов (прежде всего В. Маяковского) в малотиражных библиофильских изданиях. Новаторство Фаика Тагирова состояло в том, что он применил акцентировку к прозаическому произведению иностранного ­автора в рядовом многотиражном издании, в центральном советском издательстве. Единомышленники по цеху подхватили опыт Фаика Тагирова и применили его в массовой печатной продукции.

Другая книга, оформленная Фаиком Тагировым, «Нью-Йорк. Сборник произведений революционных американских писателей» (Издательство иностранных рабочих в СССР, 1933), удостоилась общественного обсуждения (случай беспрецедентный!), которое прошло в Московском доме печати, где выступили известные деятели литературы и искусства — Ган, Лисицкий, Родченко, Телингатер, Фаворский. По поводу работы Фаика Тагирова с докладом «Новое в оформлении» выступил мэтр советской графики Д. С. Моор. В этом издании Фаик Тагиров проявил себя как художник-универсал, осуществив конструкцию книги, макет вёрстки, акцентировку текста, фотомонтаж, монтаж иллюстраций и обложки, а также техническую редакцию.

В 1920–1930 годах оформленные Фаиком Тагировым книги участвовали в крупнейших международных выставочных проектах в Париже, Лионе, Чикаго, Нью‑Йорке, Сан-Франциско, Филадельфии. Так лучшие образцы советской татарской и русской полиграфии включались в мировой художественный процесс.

Новая азбука

В 1927 году в Татарии начался переход на латинский шрифт — яналиф. Фаик Тагиров активно участвовал в создании новых латинских шрифтов, пропаганде новой формы письменности, выполнив ряд работ для издательства «Яналиф».

Ф. Ш. Тагиров. Обложка книги К. Эдшмида «Баски. Быки. Арабы». Москва. 1929. Типографский оттиск. Частная коллекция

С середины 1930-х, когда художественные эксперименты 1920-х оказались неугодны власти, основной сферой творчества Фаика Тагирова стала работа со шрифтами, которую он серьёзно и последовательно вёл с первых самостоятельных шагов в искусстве. Ещё в 1925 году он представил на рассмотрение Конференции по реформе татарского алфавита при Академцентре Наркомпроса Татарской республики таблицы и тезисы по вопросу о реформе арабского алфавита. Сейчас невозможно оценить эту работу, так как, по свидетельству Фаика Тагирова, таблицы и тезисы Академцентром были утеряны, а сами предложения конференцией отверг­нуты, поскольку «они расходились с взятой установкой на сохранение старой графики арабского алфавита».

В 1926 году Фаик Тагиров представил проекты реформы арабских шрифтов на рассмотрение в Государственную Академию художественных наук, в сопровож­дении отзыва П. М. Дульского. Он создал несколько начертаний шрифтов «конструктив», «конструктив‑функциональ», «конструктив-курсив» и «конструктив‑максимум». Эта работа Академией также была утеряна.

В 1927 году в Татарии начался переход на латинский шрифт — яналиф. Фаик Тагиров активно участвовал в создании новых латинских шрифтов, пропаганде новой формы письменности, выполнив ряд работ для издательства «Яналиф». Продолжая традиции своего отца, он в соавторстве с сестрой Суфиёй Тагировой выпустил первый иллюстрированный дошкольный букварь для нового латинского шрифта «Наша азбука» (1929). Букварь имеет форму книжки-раскраски, где каждая буква сопровождается чётким, понятным рисунком.

Также идя по стопам своего отца, в 1930 годах Фаик Тагиров начал заниматься педагогической и научной работой. Он преподавал теорию и практику шрифта в Московском полиграфическом институте, впервые разработав курс шрифтоведения. Необычайно широк был круг его научных интересов, включавший в числе прочего исследования брайлевского алфавита для слепых и разработки алфавита для слепых тюрко-татарской группы народов СССР. Звание кандидата технических наук было присвоено Фаику Тагирову в 1939 году по совокупности научных работ без защиты диссертации.

Фаик Тагиров и руководимая им с 1938 года лаборатория шрифта при Научно-исследовательском институте полиграфической и издательской техники ОГИЗа РСФСР разработала десятки новых шрифтов для полиграфической промышленности на языках народов СССР, что давало возможность государству уже в 1930 годы избавляться от зависимости от иностранных производств. В 1950–1960 годах Фаик Тагиров и руководимый им Отдел новых шрифтов, который художники-графики называли «Институтом Тагирова», создали десятки шрифтов на языках многих народов мира — «Бхилаи Тагирова» (на языке хинди, 1965), «Оперативная Тагирова» (на корейском языке, 1966), «Гурмукхи народная» (на языке пенджаби, 1968), русско‑латинской графической основы: «Акцидентная Тагирова» (1971) и другие.

Для самой читающей страны

В 1960 годах Фаик Тагиров вернулся к искусству оформления книги. К числу лучших работ этого времени можно отнести совместную с дочерью Рейдой Тагировой работу по оформлению «Справочника особых графических форм», в которой авторами развивались идеи функционализма.

Ф. Ш. Тагиров. Иллюстрация к книге «Нью-Йорк». 1933. Бум., фотомонтаж. Собрание ГМИИ РТ

Рейда Тагирова (1933–2002) продолжила дело своих родителей и деда. Окончив с отличием художественно-оформительское отделение Московского полиграфического института, она на протяжении нескольких десятилетий работала художником и художественным редактором в различных московских издательствах, сотрудничала с центральными советскими журналами «Молодая гвардия», «Вокруг света», была главным художником Всесоюзной фирмы грампластинок «Мелодия». С 1960‑х активно участвовала в выставках графики и искусства книги, в 1983 году была удостоена Диплома первой степени на Всесоюзном конкурсе искусства книги.

Таким образом, представители рода Тагировых на протяжении трёх поколений играли важную роль в развитии искусства татарской и русской советской книги. От создания нового для татарской книжной культуры жанра иллюстрированной азбуки до лучших образцов советской книги «для самой читающей страны».

Материал подготовила Ольга Улемнова для журнала «Казань»