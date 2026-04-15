Фадбир Сафин: Наша задача – сохранить подлинную суть наследия Тукая

На 20-м заседании Государственного Совета Республики Татарстан депутат Госсовета РТ Фадбир Сафин выступил с докладом, посвященным значению предстоящего 140-летия со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая, которое будет отмечаться 26 апреля 2026 года.

Он подчеркнул, что эта дата имеет особое символическое значение и заставляет переосмыслить роль поэта в истории татарского народа, многонациональной России и культурного пространства Евразии.

«Это не просто день в календаре. Это день, который заставляет задуматься о том, какое место занимает Тукай как великий поэт в истории татарского народа, многонациональной России и культурного пространства Евразии. Тукай прожил всего 27 лет, но за свою короткую жизнь он не ограничивал национальную гордость рамками этничности, а возвел ее до уровня высокой культуры, общественной ответственности и уважения к другим народам», – отметил Фадбир Сафин.

По его словам, творчество Тукая объединяет традиции Востока и Запада, а также опирается на русскую литературную школу и народное слово.

«Как отмечают исследователи, творчество Тукая – это нить, соединяющая русскую, татарскую, казахскую, узбекскую, таджикскую и другие литературы. Наша задача – не только провести памятные мероприятия, выставки и литературные встречи к 140-летию поэта, но и сохранить подлинную суть его наследия», – заявил депутат.

Гульнар Гарифуллина