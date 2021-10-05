Facebook назвал причины крупнейшего сбоя в работе

Сервисы Facebook, Instagram, WhatsApp и другие приложения, которыми владеет компания, восстановили работу после глобального сбоя в работе. Как объяснили специалисты, технические неполадки были связаны с изменениями конфигурации магистральных маршрутизаторов.

«Конфигурационные изменения в магистральных маршрутизаторах, которые отвечают за координацию сетевого трафика между нашими центрами обработки данных, привели к проблемам, которые прервали связь, — приводит слова инженеров Facebook РИА Новости. — Этот сбой в сетевом трафике оказал каскадное воздействие на способ связи наших центров обработки данных, что привело к тому, что наши службы перестали работать».

Накануне приложения компании вышли из строя почти на семь часов. Как уточнили в Facebook, массовые сбои не привели к раскрытию информации о пользователях.

На сайте Downdetector, регистрирующем сбои в разных соцсетях и мессенджерах, заявили, что этот сбой стал крупнейшим за всю историю Facebook. За время сбоев и простоев акции соцсети упали в цене почти на 5%, из-за чего ее основатель Марк Цукерберг потерял около 7 млрд долларов.