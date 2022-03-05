«Фабрика Здоровых Продуктов» разработала программу укрепления организма EXTRAVADAPlus

«Фабрика Здоровых Продуктов» приступила к широкой реализации в Татарстане нового продукта — EXTRAVADAPlus. Это 12-ступенчатая программа восстановления организма, состоящая из комплекса функциональных и биологически активных добавок к пище.

Фото: © Расих Фасхутдинов

«На протяжении 6 лет мы занимались развитием направлений по производству растительных экстрактов и биологических активных добавок. На сегодняшний день получили 28 свидетельств о государственной регистрации и соответствующие протоколы испытаний. В составе нового набора только натуральные продукты, не содержащие ароматизаторов, спирта и искусственных ингредиентов. Мы успешно прошли различные исследования и протоколы испытаний и сейчас выходим на офлайн-рынок — в аптеки и на другие каналы продаж», — сообщил основатель компании «Фабрика Здоровых Продуктов», специалист по фитооздоровлению, нутрицевтики и Аюрведе, член российской Ассоциации народной медицины Николай Афанасьев.

Спикер отметил, что одной из основных причин развития хронических заболеваний и патологий у человека является накопление в организме всевозможных продуктов жизнедеятельности патогенных микроорганизмов — бактерий, простейших, вирусов, паразитов, а также другие внешние вредные источники, например, продукты питания (консерванты, красители, усилители, улучшители и другие не природные ингредиенты), которые забирают ресурсы нашего иммунитета и вызывают хронические системные малоинтенсивные воспаления, являющейся причиной большинства заболеваний. Чтобы снять системные воспаления, сначала необходимо очистить организм от продуктов жизнедеятельности этих «нахлебников», высвободить иммунитет для борьбы с вредоносными микробами и запустить процесс саморегуляции организма. Однако единичное и разрозненное применение БАДов, которыми сейчас насыщен рынок, не дает нужного результата.

Фото: © Расих Фасхутдинов

«Согласно многочисленным рандомезированным исследованиям, на основании которых были получены нобелевские премии и написана не одна сотня научных диссертаций, а также учитывая опыт многих натуропатов и специалистов по народной медицине, мы понимаем, что важен комплексный подход. Поэтому разработали продукт для системного, комплексного оздоровления организма. В систему входит 12 различных программ направленного действия — детокс, противобактериальная, противовирусная, противопаразитарная, лимфодренажная, программа восстановления, укрепления, наполнения, омоложения, гармонизации и активации организма. Это 30 продуктов для применения на протяжении шести месяцев. На каждый из них получены свидетельства государственной регистрации и другие соответствующие документы. На протяжении двух лет мы продавали этот продукт через наш маркетплейс», — отметил Николай Афанасьев.

Благодаря комплексному подходу направленного действия данных программам происходит поэтапное общее укрепление состояния здоровья человека. Организм сам запускает процесс саморегуляции и улучшения всех биохимических процессов.

Предприятие «Фабрика Здоровых Продуктов» хорошо знакома жителям Татарстана, она занимается производством продуктов для здоровья. Это чай с травами, каши, сиропы, бальзамы, урбечи, фитомёд, фитокофе, а также растительные экстракты и функциональные добавки для здоровья. На полках магазинов «Пятёрочка» и «Магнит» без труда можно найти чай «Доброе утро», «Добрый вечер», «Имбирный». У республиканского производителя есть флагманские премиальные линейки, выходящие под брендом HAYTI, сувенирная линейка TATARCHA, специализированные чаи «Бабушкины рецепты», а также продукты для здоровья под брендом «Фабрика Здоровых Продуктов».

Фото: © Расих Фасхутдинов

«Мы развиваем полный цикл производства — от поля до полки. В Зеленодольском районе Республика Татарстан в поселке Маевка, вблизи Волго-Камского заповедника, мы выращиваем мяту, мелиссу, эхинацею. В Крыму около населенного пункта Лекарственное выращиваем шалфей, лаванду. Кроме этого через наш кооператив СППК „Заготовитель“ совместно с населением республики занимаемся заготовкой лекарственных дикорастущих трав, ягодных листьев и листьев фруктовых деревьев. Мы продаем 80 продуктов питания для здоровья и свыше 1 200 наименований растительных экстрактов и биологических добавок. Наше предприятие перерабатываем более 150 наименований и около 500 тонн лекарственных трав в год», — добавил основатель компании «Фабрики Здоровых Продуктов».

Фото: © Расих Фасхутдинов

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

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