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Ру Тат
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Промышленность
24 марта 2022  12:55
Эльвира Зайнулина

Фабрика по производству одежды из РТ готова трудоустроить порядка ста швей

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Татарстанская фабрика готова трудоустроить порядка ста швей. Об этом сообщила директор  российского бренда Serginnetti из Казани Юлия Малинина.

«Одна из наших проблем на сегодняшний день – дефицит кадров. К сожалению, профессия швеи сейчас относится к экзотичной. Поскольку на нее обучают раз в четыре года. Учебные заведения не выпускают таких специалистов», – отметила Малинина.

По ее словам, на предприятии трудятся 350 сотрудников. «Мы готовы всех принять на работу. Мы можем обеспечить работой сто швей», – сказала она.

#одежда #производство
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