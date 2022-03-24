Фабрика по производству одежды из РТ готова трудоустроить порядка ста швей

Татарстанская фабрика готова трудоустроить порядка ста швей. Об этом сообщила директор российского бренда Serginnetti из Казани Юлия Малинина.

«Одна из наших проблем на сегодняшний день – дефицит кадров. К сожалению, профессия швеи сейчас относится к экзотичной. Поскольку на нее обучают раз в четыре года. Учебные заведения не выпускают таких специалистов», – отметила Малинина.

По ее словам, на предприятии трудятся 350 сотрудников. «Мы готовы всех принять на работу. Мы можем обеспечить работой сто швей», – сказала она.