Фабрика мороженого «Славица» судится из-за непоставки 6 тонн шоколадной глазури

Фабрика мороженого «Славица» из Набережных Челнов пытается взыскать с АО «Союзснаб» из Красногорска 3,5 млн рублей убытков. Такой иск она подала в Арбитражный суд РТ.

Речь идет о недопоставке шоколадной глазури: компания из Красногорска должна была обеспечить сладкое производство в автограде 6 тоннами ценного ингредиента. Стороны согласовали поставку сырья еще 15 ноября 2021 года. В начале прошлого года все поставки шли в срок. Однако в 15-ю,16-ю и 17-ю недели, в каждую из которых должно было прибыть по 2 тонны сырья, поставки по неизвестной причине не состоялись. Челнинский производитель в апреле и мае прошлого года писал письма поставщику, требуя исполнить обязательства. Но его претензии оставались без ответа. Наконец в июне фабрика мороженого предложила красногорской компании расторгнуть договор.

Само же предприятие было вынуждено заключить замещающую сделку: оно купило недостающее количество глазури у ООО «Торгово-производственная компания» (ТИК), но по более высокой цене. Вместо оговоренных изначально 11,09 млн рублей перечислило ему все 14,6 млн рублей. Разница между этими суммами в 3,5 млн рублей «Славица» отнесла к своим убыткам. Татарстанский арбитраж пришел к выводу о том, что к убыткам привело ненадлежащее исполнение поставщиком своих обязательств, и требование о взыскании с «Союзснаба» в пользу «Славицы» 3,5 млн рублей удовлетворил. Однако суд апелляционной инстанции пришел к другим выводам.

Он обратил внимание на то, что изначально была согласована поставка глазури для мороженого «Классика 519» в 15-17-е недели 2022 года. А в случае с альтернативным поставщиком речь шла о поставке глазури «105Р шоколадная» в 31-35-е недели прошлого года. То есть в качестве замещающей сделки фабрика предлагает рассмотреть товар другого наименования, закупленный на 18 недель позже.

К тому же согласно пояснениям представителя фабрики, сырье было закуплено у ТИК без исследования рынка, так как это давний партнер: закупки у него делали и раньше. В результате суд апелляционной инстанции усомнился в том, что это была замещающая сделка и отказал челнинскому производителю в иске. Фабрика «Славица» подала кассационную жалобу. Ее рассмотрение в Арбитражном суде Поволжского округа назначено на 10 августа.

«Взыскание убытков в реальности может быть достаточно трудоемким процессом, особенно в спорах между хозяйствующими субъектами», — отметил «Татар-информу» генеральный директор юридического центра «Правосудие» Айрат Гатин.

По его словам, судебная практика исходит из того, что для этого необходимо доказать причинно-следственную связь между действиями или бездействием причинителя вреда и наступившими имущественными потерями. Поэтому недостаточно установить сам факт убытков и подтвердить их документально, нужно еще установить вину или недобросовестное поведение другой стороны. «Поскольку бремя доказывания ложится преимущественно на истца, ему предстоит трудоемкая досудебная работа по сбору доказательств и установлению всех причинно-следственных связей возникновения ущерба. В этом и заключается сложность этой категории дел», — заключил он.