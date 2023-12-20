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Культура 20 декабря 2023 08:20

«Фабрика невероятная»: в Москве прошел показ «королевы меха» Крутиковой

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«Фабрика невероятная»: в Москве прошел показ «королевы меха» Крутиковой
Фото: © Дарья Сайфиева/«Татар-информ»

Накануне вечером в галерее искусств известного художника-монументалиста Зураба Церетели в Москве прошел показ всемирно известного советского и российского модельера, королевы русского меха, заслуженого работника Татарстана и обладательницы Госпремии РФ Ирины Крутиковой. Мероприятие приурочено к юбилею дизайнера, которой в этом году исполнилось 85 лет.

«В этом показе было и золото, и крыса была и было все. И все это наш российский мех. Абсолютно все модели выполнены не в лаборатории, а именно в фабричных условиях. Хотела бы отметить татарстанскую фабрику „Мелита“. Совершенно невероятная фабрика, до сих пор существующая. В прошлом легендарной фабрикой была „Белка“», — обратила внимание Крутикова.

Фото: © Дарья Сайфиева/ "Татар-информ"

За один час и двадцать минут зрители увидели 60 различных моделей шуб, курток, жакетов, шляп, шарфов, юбок и даже платьев из натурального меха и кожи. Одна из работ дизайнера была декорирована по уникальной технологии «меха с чистым золотом», который она когда-то изобрела сама. По ее словам, название коллекции «Жизнь воперки» отлично отражает ее собственную судьбу и творчество.

Фото: © Дарья Сайфиева/ "Татар-информ"

Модели представили изделия известного модельера под аккомпанемент симфонического оркестра радио «Орфей», который под руководством заслуженного артиста РФ, дерижера Сергея Кондрашева исполнил традиционные русские народные композиции.

«Наверное, если предпринять определенные усилия, то можно все это возобновить. К примеру, создать музей меха», – подчеркнула модельер в завершении показа, продефилировав вместе со всеми манекенщицами.

Ирина Крутикова родилась в 1936 году в Москве. После второго курса Московского текстильного института была направлена на учебу в Германию в Институт изобразительного и прикладного искусства. Там с отличием окончила факультет «моды» в 1961 году. В 1992 году стала обладательницей Госпремии РФ в области литературы и искусства. В советское время работала со многими известными фабриками, включая «Мелиту» в Татарстане для которой многие годы создавала не только модели для массового производства, но и авторские коллекции. В 2000-ом году получила звание Заслуженный работник РТ. За необычные подходы к выделке меха и выдающеся качество работы журналисты прозвали модельера «королевой русского меха».

  • Фото: © Дарья Сайфиева/«Татар-информ»
  • Фото: © Дарья Сайфиева/«Татар-информ»
  • Фото: © Дарья Сайфиева/«Татар-информ»
  • Фото: © Дарья Сайфиева/«Татар-информ»
  • Фото: © Дарья Сайфиева/«Татар-информ»
  • Фото: © Дарья Сайфиева/«Татар-информ»
  • Фото: © Дарья Сайфиева/«Татар-информ»
#дизайнеры #Москва #культура #показ
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