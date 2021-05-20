Фабрика клюшек Даниса Зарипова требует 1,68 млн рублей с ХК «Челны»

Компания ООО «Заряд», которая выпускает хоккейные клюшки и совладельцем которой является капитан «Ак Барса» Данис Зарипов (его контракт с казанским клубом истек и в данный момент ведутся переговоры о новом соглашении), требует 1,68 млн рублей с хоккейного клуба «Челны», который выступает в первенстве ВХЛ. Из них 1,379 млн рублей – это сумма основного долга и 309 тыс. рублей – проценты с него.

Суть дела такова: ООО «Заряд» в течении 2019 года поставлял клюшки собственного производства хоккейному клубу «Челны». Поставки осуществлялись по договору без предварительной оплаты.

«Хоккейный клуб "Челны" принимал поставки, никаких претензий по качеству продукции у него не было. Но по истечению времени оплаты за поставленный товар мы так и не увидели. Руководство хоккейного клуба обещало осуществить оплату. Речь шла о том, что ХК «Челны» оплатит всю задолженность в рассрочку, ежемесячными платежами равными частями. В итоге первая оплата в размере 345 тысяч рублей была произведена, но затем оплаты прекратились. В бухгалтерии хоккейного клуба было заявлено, что пока денег нет, должник пообещал вновь возобновить платежи, но в итоге после этого никаких оплат не последовало», – рассказал ИА «Татар-информ» представитель ООО «Заряд».

При этом клуб из Набережных Челнов подтверждает свою задолженность, готов ее оплачивать, но из-за отсутствия свободных денежных средств, не имеет такой возможности.

«Учитывая тот факт, что срок исковой давности составляет три года и может истечь, мы были вынуждены решать этот вопрос через суд», – признались в ООО «Заряд».

Судебное заседание по данному делу состоится через неделю, 27 мая, в Арбитражном суде Республики Татарстан.

Стоит отметить, что иск к ХК «Челны» – не единственная судебная претензия ООО «Заряд». Фабрика клюшек судится с еще двумя предпринимателями из Омска и Ярославля, а также с хоккейным клубом «Арлан» (Кокшетау) из Казахстана из-за неоплаты поставки хоккейных клюшек бренда «Заряд».