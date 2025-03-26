Фабрицио Романо сообщил, что форвард «Спартака» Угальде может сменить клуб этим летом

Фото: spartak.com

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде может сменить команду ближайшим летом. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

В январе костариканец находился в трансферных шорт-листах французских грандов – «Монако» и «ПСЖ», сообщает источник.

Напомним, Угальде выступает за «Спартак» с прошлого сезона. В нынешнем на его счету 16 голов в РПЛ, что является лучшим показателем среди бомбардиров.

В данный момент «Спартак» идет на втором месте в таблице РПЛ с 43 очками. В следующем матче команда Деяна Станковича встретится с «Ахматом». Игра состоится 30 марта в 16:30 по мск.