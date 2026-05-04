Фабио Челестини выступил с заявлением после отставки из ЦСКА

Фото: pfc-cska.com

Швейцарский специалист Фабио Челестини прокомментировал свое увольнение с поста главного тренера ЦСКА.

«Я очень счастлив и горд, что такой опыт был в моей жизни. Мы выиграли трофей перед стартом чемпионата и шли по дистанции с общими надеждами на другие трофеи в конце сезона. К сожалению, мы пришли к выводу, что что-то сломалось, а динамика команды была нарушена», — цитирует Челестини пресс-служба клуба.

Он добавил, что всегда будет с теплотой вспоминать ЦСКА, команду и болельщиков, и пожелал армейцам только побед и трофеев. «Буду всем сердцем болеть за команду в оставшихся матчах», — заключил Челестини.