news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 4 мая 2026 14:19

Фабио Челестини выступил с заявлением после отставки из ЦСКА

Читайте нас в
Телеграм
Фабио Челестини выступил с заявлением после отставки из ЦСКА
Фото: pfc-cska.com

Швейцарский специалист Фабио Челестини прокомментировал свое увольнение с поста главного тренера ЦСКА.

«Я очень счастлив и горд, что такой опыт был в моей жизни. Мы выиграли трофей перед стартом чемпионата и шли по дистанции с общими надеждами на другие трофеи в конце сезона. К сожалению, мы пришли к выводу, что что-то сломалось, а динамика команды была нарушена», — цитирует Челестини пресс-служба клуба.

Он добавил, что всегда будет с теплотой вспоминать ЦСКА, команду и болельщиков, и пожелал армейцам только побед и трофеев. «Буду всем сердцем болеть за команду в оставшихся матчах», — заключил Челестини.

#пфк цска
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

Найдено тело еще одного рыбака, пропавшего на реке Ик в Татарстане

3 мая 2026

Ереван 4-5 мая станет центром мировой дипломатии из-за саммита ЕПС

3 мая 2026
Новости партнеров