FA: Папа Франциск согласен с мнением об ответственности НАТО за ситуацию на Украине

Папа Римский Франциск поддерживает мнение об ответственности НАТО за начало специальной военной операции России на Украине. На это обратили внимание в статье для журнала Foreign Affairs советник экс-президента США Дональда Трампа по России Фиона Хилл и профессор Джорджтаунского университета Энджела Стент.

«<…> на международном уровне утверждения [Президента РФ Владимира] Путина о НАТО и прокси-войнах с Соединенными Штатами и коллективным Западом завоевали множество сторонников, от видных ученых до Папы Франциска, который в июне 2022 года заявил, что конфликт на Украине, „возможно, был каким-то образом спровоцирован“», — констатировали авторы статьи.

При этом Хилл и Стент решительно не согласны с этой точкой зрения. По их мнению, Североатлантический альянс представляет собой «единственный институт, который может гарантировать безопасность Европы».

Ранее СМИ написали, что Папа Франциск недоволен давлением Президента Украины Владимира Зеленского в вопросе поддержки Киева.