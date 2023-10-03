«Езжу волонтером на Донбасс, рассказываю правду»: американец Джон Дуган о жизни в России

Джон Дуган – бывший морской пехотинец и экс-полицейский из США. В 2016 году он получил политическое убежище в России

Фото: badvolf.com

Служба в морской пехоте, работа в полиции и разоблачение коррупции

Джон Дуган – бывший морской пехотинец и экс-полицейский из США. В 2016 году он получил политическое убежище в России. На Родине Джон, по собственному признанию, боролся с преступностью и продажными полицейскими, за это его хотели посадить в тюрьму на 95 лет.

В 1996 году Дуган вступил в Корпус морской пехоты США и прослужил в нем четыре года. Сначала в качестве противотанкового пехотинца, затем – члена оружейной и снайперской роты. После нескольких повышений стал унтер-офицером, отвечал за обучение и инструктаж по выживанию на воде, навигации по суше и океану.

Из морской пехоты он ушел в 1999 году и занялся бизнесом по доставке лошадей. Однако такая работа вскоре ему наскучила, и он основал компанию по разработке баз данных, а затем стал заместителем шерифа в офисе шерифа округа Палм-Бич в штате Флорида. Будучи заместителем шерифа, он выписывал штрафы за нарушение правил дорожного движения, преследовал подозреваемых в убийстве, расследовал дела о мошенничестве, кражах со взломом и выслеживал известных торговцев наркотиками.

На Родине Джон, по собственному признанию, боролся с преступностью и продажными полицейскими Фото: badvolf.com

В 2009 году Дуган уволился с работы – как он объяснил «Татар-информу», потому что не мог больше смотреть, как его коллеги безнаказанно избивали чернокожих, латиноамериканцев и арестовывали их за преступления, которых они не совершали.

«Я несколько раз обращался к своему командному составу, который прекрасно знал о проблемах, но закрывал на них глаза. После года бездействия я рассказал и передал все данные газете Palm Beach Post, которая провела расследование и обнародовала проблему. Потом мне начали мстить», – рассказал Джон Дуган.

После увольнения из полиции Джон запустил свой сайт, задача которого была бороться с коррупцией в полиции.

«Сайт PBSOTALK позволял хорошим полицейским разоблачать преступления, совершенные продажными полицейскими, не опасаясь возмездия. Сайт был настолько эффективным, что привел к разоблачению, аресту и увольнению бесчисленного количества полицейских, которых в противном случае шериф укрыл бы от правосудия. А в 2015 году ко мне в руки попали аудиозаписи одного из детективов шерифа, расследующего мое дело, предположительно с помощью ФБР. Он сказал, что их целью было закрыть мой сайт, посадить меня в тюрьму, подвергнуть пыткам и убить, а также закрыть мой сайт», – рассказал Джон.

«Я придумал маскировку – светлый парик и синие очки» Фото: badvolf.com

«Я знал – если останусь, то не доживу до суда, знал, что мне нужно бежать»

В 2016 году к Дугану нагрянули полицейские, устроили обыск – забрали все цифровые устройства из его дома, чтобы выяснить, из каких источников он получает информацию, которая потом выходит на сайте. Конфисковали его деньги и заблокировали банковские счета. По словам Джона, в тот же момент они установили у него дома оборудование для слежки.

После этого Дуган принял решение уехать из страны. Но он не мог просто вылететь самолетом с территории Штатов, потому что находился в списке невыездных.

«Я знал, что если останусь, то никогда не доживу до суда, и знал, что мне нужно бежать. Первоначально я собирался уехать из страны на лодке, но несколько раз замечал слежку за собой группы наблюдения ФБР. Я придумал маскировку — светлый парик и синие очки. Я взял эти вещи из дома матери и пошел в торговый центр, где зашел в большой, оживленный магазин и переоделся в одной из примерочных. Я вышел с другого входа к незарегистрированной машине и поехал на север», – сказал Джон.

Пролетая над Канадой, Дуган инсценировал сердечный приступ в определенном месте, и пилот посадил самолет на ближайшей взлетно-посадочной полосе Фото: badvolf.com

Потом, по словам Дугана, он арендовал небольшой самолет, якобы для того, чтобы пролететь над Канадой, сделать фотографии и опять приземлиться в Соединенных Штатах. Этот маршрут не требовал разрешения американских властей. Пролетая над Канадой, он инсценировал сердечный приступ в определенном месте, и пилот посадил самолет на ближайшей взлетно-посадочной полосе.

«Я отдал пилоту немного денег, схватил сумку и побежал через лес в соседний город, где сел на автобус до Торонто. Я улетел в Стамбул, а оттуда в Москву и попросил политического убежища. Я приземлился в Москве всего с 600 долларами наличных и без банковских карт. Мне помогли знакомая женщина и ее муж, журналист. Поначалу для меня все было очень тяжело, но постепенно я преодолел множество проблем и стал гражданином России», – рассказал он.

В России сегодня Джон Дуган участвует в деятельности благотворительных организаций, помогает инвалидам.

«Я работаю, у меня много хобби, но больше всего мне нравится возможность вернуть добро этой чудесной стране. То добро, которое подарили мне, когда я приехал и ничего не имел. Сегодня я – волонтер в различных благотворительных организациях по всей России, я делаю все возможное, чтобы помочь самым обездоленным членам общества – инвалидам», – дополнил Джон Дуган.

В России сегодня Джон Дуган участвует в деятельности благотворительных организаций, помогает инвалидам Фото: badvolf.com

О жизни в России, поездках на Донбасс и лжи западной пропаганды

Помимо занятия благотворительной деятельностью в России Джон путешествует, в качестве волонтера и независимого журналиста бывает в новых регионах России. По его словам, за 6 лет жизни в России он успел побывать в более чем 300 городах и населенных пунктах.

Джон, почему, получив политическое убежище, вы решили поехать на Донбасс и рассказывать о жизни там?

У меня был небольшой канал на YouTube, в котором я размещал видео из путешествий по России. Многие подписчики моего канала спрашивали меня, что вообще происходит на Донбассе. У меня не было честного ответа, я мог бы рассказать им, что говорят российские СМИ. Или я мог бы сказать им, что говорили американские СМИ, но я не знал, было ли что-то из этого правдой. Поэтому я решил поехать на Донбасс, чтобы разобраться самому.

Как мирные жители, ваши друзья или знакомые в США относятся к России и россиянам?

Честно говоря, большинство людей в США не особо говорят о русских, ничего о них не знают. Но сейчас их учат ненавидеть россиян. Моя семья и близкие осведомлены, что это лишь часть пропаганды.

Сейчас в некоторых штатах Америки есть ЛГБТ-школы. Как вы считаете, не зашла ли повестка слишком далеко? Как к таким вещам относятся простые граждане?

Сексуальность – это не то, чему нужно учить в школах. Никого не касается, нравятся человеку мужчины или женщины, и преподавать такие вещи в школе – это посягательство на традиционные семейные ценности. Да, конечно, дело зашло слишком далеко.

И да, существует культура отмены. Если «им» не понравится ваша позиция в чем-то, то вашу жизнь могут легко разрушить.

«Местные рассказали мне о вещах, которые замалчивала западная пресса» Фото: vk.com/thebadvolf

Какие впечатления у вас остались от поездок на Донбасс?

Я был на Донбассе уже 13 раз. Там очень сложная ситуация, и мне ужасно жаль людей.

Что вам рассказывали местные жители? Расходилось ли это с информацией в западных СМИ?

Местные жители рассказывали версию, отличную от западных СМИ. Местные со мной поделились историей этого края, а потом рассказали о вещах, которые замалчивала западная пресса. Они рассказывали о насилии, которому подвергались со стороны украинского правительства, о чем в западных СМИ я не видел и не слышал. Все эти истории я написал в своей книге, которая очень скоро будет опубликована в России.

Знают ли американцы о том, что конфликт начался далеко не 24 февраля 2022 года, а назревал с 2014 года?

По большому счету, рядовые американцы абсолютно ничего не знают о Донбассе и его истории.

Совершенно очевидно, что Зеленский лжет, когда ему это удобно. Всякий раз он думает, что ему это сойдет с рук. Украинское правительство делает все, что в его силах, чтобы выставить Россию в плохом свете. И только когда появятся неопровержимые доказательства, западные СМИ напишут об этом, чтобы не выглядеть глупо. В остальном сейчас Зеленскому позволено делать все, что он хочет.

В одном из интервью вы упоминали, что расследовали биолаборатории на территории Украины еще до того, как об этом публично заговорил Президент Владимир Путин. Расследование продолжается или вы уже пришли к какому-то заключению?

Я уже пришел к выводу, я пришел к нему задолго до того, как началась эта война. Соединенные Штаты занимаются очень темной и гнусной деятельностью на Украине. Речь идет о биологических исследованиях как для военных, так и для крупных фармацевтических компаний, которые используют украинцев в качестве лабораторных крыс, чтобы быстрее продвигать свою продукцию. Их не волнует, сколько украинцев умрет от их экспериментов. Сейчас не могу раскрыть всех деталей.

«Совершенно очевидно, что Зеленский лжет, когда ему это удобно. Всякий раз он думает, что ему это сойдет с рук» Фото: vk.com/thebadvolf

Кто, по вашему мнению, лучший и худший президент США?

Я думаю, что все это знают. Лучшим президентом США был Дональд Трамп. Он был миротворцем, а не разжигателем войны, и именно поэтому «тайное правительство» в Америке ненавидело его и хотело, чтобы он ушел.

Худшим президентом, безусловно, является Джо Байден. Он вообще не президент, он – пускающая слюни марионетка, делающая то, что ему говорят люди, которые его контролируют. Люди, которые хотят продолжения этой войны, люди, которые принесли смерть миллионам других людей по всему миру.

Как вы считаете, смогут ли недовольные граждане Америки надавить на политиков и заставить их прекратить спонсировать Зеленского?

Американские граждане начинают просыпаться. Они начинают понимать, что собирается делать украинское правительство. Они начинают изучать историю Донбасса самостоятельно. Они начинают понимать движущие силы этой сложной войны. И они начинают понимать, что это спонсорство разрушает западную экономику и активно разрушает доверие к доллару США как к резервной валюте.

Эта война закончится только тогда, когда Зеленский уйдет. Никаких сделок быть не может. Мы уже видели, что сделки с проамериканскими режимами на Украине являются обманом, дающим им возможность наращивать армию для борьбы с Россией. В Киеве должно сидеть нейтральное или, желательно, пророссийское правительство, и только тогда эта война может закончиться. Потому что только тогда прекратится насилие над гражданами Донбасса.

Джон Дуган ведет аккаунт в социальной сети, где обсуждает политические новости и рассказывает о своих поездках в новые регионы России.