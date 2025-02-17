«Езжу на Lada». Депутат Милонов заявил, что «очень переживает» из-за поездок на иномарках

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов признался, что «очень переживает» из-за поездок на иномарках и по этой причине предпочитает ездить на Lada Vesta.

«Я в Москве принципиально езжу на Lada Vesta, и когда мне дают другую машину — Ford Mondeo или Hyundai, я очень переживаю из-за этого. Поэтому я почти всегда на Lada Vesta», – приводит слова Милонова «Газета.ру».

Он добавил, что на автомобили Lada Aura пересаживают исключительно глав думских комитетов, а рядовых депутатов нижней палаты парламента данная мера не коснулась.